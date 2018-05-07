冷眼集》注意世紀大戰

2018-05-07

記者鄒景雯／特稿

五月四日，在總統府有一場活動，一群星際大戰迷受邀入府參觀，副總統陳建仁還神秘現身，講了一段「尤達大師不在家」的笑梗，熱鬧的場面，真是賓主盡歡。看到這樣的安排，有兩大感想：民主國家的最高當局愈來愈親民，流行的調子跟得好緊；選舉季節逐漸近了，這應該只是個開場而已吧！

就在同個時間，地球上有一場真正的世紀大戰正在開打。在北京舉行的美中經貿談判經過數回合交鋒，看來是敵意未減，美國對中國加徵關稅的對峙，仍在持續升高。究竟這場貿易戰倘使一旦爆發，對台灣的衝擊有多大？我們的因應對策是什麼？過去相當長的一段時間裡，國內各界就此深入而且有意義的討論，似乎頻率並不令人滿意。

金融時報昨天刊登了台積電創辦人張忠謀的訪談，這位教父級人物有段用語，讓人印象格外深刻。他說，他親身經歷過一九七○年代的美日貿易戰，但這次的情況是他過去沒遇到過的新挑戰，他的接班人必須面對，該怎麼做？他也不知道。

張忠謀憂慮的是台灣半導體產業、特別是蘋果供應商的衝擊。其他的部門呢？至少有一點，大家很關切，台灣爭取鋼鋁出口到美國可以得到國家豁免，截至目前為止還沒有成功，整個政府談判隊伍有沒有將士用命，打專業戰、團隊戰？講得到位一點，這事關國家利益，絕不容許有失敗的空間。

這次的美中談判，在常識上，有兩個重點需要普遍性的進行了解，一個是美中兩國各自開出的清單，談判專家都知道，根據談判雙方的清單內容，可以推導出最終的談判結果可能如何；另一個是中國在事後所公布的新聞稿，使用了若干外交黑話，可以看出端倪，國務院形容這次會談「坦誠」，意謂分歧很大；「富有建設性」，表示能坐下來談就好；所謂「交換了意見」，就是會談各說各話，沒有達成協議。

中國當然不會同意放棄「中國製造二○二五」計畫，習近平認為這是中國自己的經建計畫，關美國什麼事？中共中央外事委員會辦公室主任楊潔篪致電國務卿龐皮歐，強調的就是「尊重彼此核心利益」；但是川普推文「會讓中國很難受」，也不會是無的放矢，因為「二○二五」是以國家行為就關鍵領域採取補貼，進行的是不公平貿易，美國非下手不可。

尤其，美中目前的制裁實力懸殊，擁有動手的本錢，連中國的胡偉武自己都坦承，美國如果不賣晶片、CPU給中國，中國大量的科技公司將撐不了一個月，事實上，美國如果禁運半導體設備，中國就沒法蓋任何半導體廠，其對美國AI的挑戰和半導體自製的雄心，都將化為烏有，因此，這根本是場不成比例的戰役。

中國不是不知道箇中的急迫感，雖然胡偉武所謂：「中國只要堅持自主研發的路線，再等十三年，中國自主通訊晶片一定能走得通」，可以笑破大家的肚皮，今年都過不去了，哪看得到十三年後，但是值得注意的是，中國已經傳出準備成立一個三千億人民幣的新基金，以致力縮短與美國等對手的技術差距，這項「不投降」的行動，肯定是火上加油，台灣這時可不能看好戲，根據在中國設廠的相關台商反映，連他們都感受到了中國的壓力，這也對台廠構成了在技術保護上首當其衝的新挑戰。因此不只是張忠謀提到的供應鏈衝擊而已。

最近，有關單位刻在草擬科技保護法，外界比較關切的是，徒法不足以自行，政府有沒有全面性的掌握，才可能提出通盤性的對策，管制措施要對症下藥，而且行得通，這不夠，還要有鼓勵配套，對人才提供充分的誘因，相關的提議已經建議多時，實踐存乎一心，等待政府魄力決斷。