柯：何必用意識形態互相檢視

2018-05-07

〔記者沈佩瑤、林良昇／台北報導〕北市長選戰年底登場，民進黨可能不再禮讓台北市長柯文哲。對於為何不願表態台灣價值？柯文哲昨受訪時說，何必用這種意識形態互相檢視、互相取暖，甚至變為結黨結派的唯一因素？

柯文哲昨受訪時被問及民進黨或總統蔡英文最近是否有與他溝通？柯僅表示，「大家想法都差不多」，尊重對方想法，大家方便就好。

至於民進黨若與他分手，整體局勢是否對他不利？柯直言，如果做得好，人家就會選你，如果做不好，卻每天在想三角聯盟、兩極對抗，「台灣應該要有機會，跳脫這些東西。」

民進黨可能不禮讓

柯：尊重對方想法

對於是否擔心讓國民黨候選人贏？柯文哲聳了聳肩反問媒體：「那你有什麼建議？」他重申，他沒有什麼好擔心的，就是做好自己喜歡做的事情。

對於目前的情勢，國民黨輔選人士仍認為，民進黨很早就打定要禮讓柯文哲，現在的情況只是在安撫深綠支持者，最後還是會回歸藍綠、禮讓柯文哲。

國民黨組發會主委李哲華與黨內初選出線的丁守中都表示，不管民進黨提不提人，國民黨會照自己的節奏，全力以赴、爭取勝選，不會把自己的勝利寄望在別人的分裂上。

由於民進黨考慮不再禮讓的原因，是認為與柯的「台灣價值」不同調。媒體追問柯文哲，為何不願主動表態？柯文哲表示，台灣價值不應是台北市長回答，不然每個要選縣市長的人都來講一下台灣價值。

媒體追問，若柯表態台獨，民進黨可能馬上就會決定禮讓？柯文哲話鋒一轉指出，「為什麼台灣現階段反共？」因為反對一黨專政、反對所謂共產黨的唯一優越性，台灣走到今天，已經是個民主自由的國度，這也是前總統李登輝對台灣歷史最大的貢獻，讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主制度。既然民主、自由、多元、開放等，是一個社會很不容易才得到的價值，「何必用這種意識形態互相檢視、互相做為一種取暖，甚至變為結黨結派的唯一因素？」