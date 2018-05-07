民進黨內盼「明星中的明星」出戰

2018-05-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕在民進黨內反柯情緒高漲下，民進黨思考北市長選戰朝自提人選佈局，針對下一階段人選如何產生，民進黨選對會在本週三會議及本週徵詢相關人士後就會明朗。雖黨內已有立委姚文智、前副總統呂秀蓮等表態爭取，但不少黨內立委仍盼有「明星中的明星」出戰，擴大各縣市正面外溢效應。

選對會今將徵詢黨內有意參選者，包括姚文智、呂秀蓮及宣稱退黨的前台南縣長蘇煥智；十日徵詢市黨部執委、評委、里長，十一日與市議員被提名人座談，蒐集可能人選與基層民代意見。

身兼選對會成員的民進黨台北市黨部主委黃承國表示：「若民進黨自提人選，不管提名任何人，都會是最強的。」

不具名民進黨立委表示，希望台北市長人選扮演領頭羊角色，擴大各縣市正面外溢效應，這樣的人當然要是「明星中的明星」，但目前黨內表態爭取提名的人選，可能難以達到如此的個人魅力和特色，這也是黨先前對是否禮讓躊躇不前的原因。他不諱言，推任何人都需要醞釀，臨時要找人非常困難，只能務實一點，「從天堂掉到現實」。

姚文智昨於台北東門聖母宮活動前受訪表示，民進黨人才濟濟，大家可協調出人選，他會全力爭取提名，有信心可以在三足鼎立下取得勝選。

姚文智︰三足鼎立 可取勝

姚文智說，他一直主張直球對決，不要計較選舉算計，讓價值理念及政策勇往直前，否則市民不會買單，大家誠心提出願景政策和市民溝通，民進黨會在這樣局勢下取得勝利。