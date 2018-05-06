新竹雨全台最酸 中壢居次

2018-05-06

〔記者簡惠茹／台北報導〕去年新竹雨全台最酸！

板橋曾下超酸雨 檸檬汁般酸

環保署委託中央大學進行全台酸雨觀測，去年全台十四個酸雨觀測站中，新竹站平均pH值（酸鹼值）四．七三，是全台酸雨發生頻率最高的地方，高達八十三％；板橋更曾觀測到跟檸檬汁差不多的pH三．一「超酸雨」。環保署表示，研議增加酸雨預報，最快明年上路。

根據環保署定義，雨水酸鹼值在五．○以下為「酸雨」，中央大學分析去年全台平均pH值是五．三一，新竹pH值僅四．七三，中壢則是四．七九。中壢站曾連續五年拿到全台第一酸，但去年新竹站「酸」過中壢。

根據這項調查，去年台灣整體酸雨發生頻率三十七％，二○一六年是二十八％，較前年上升許多，其中新竹發生頻率最高，達八十三％，換言之，一年如果下雨一百天，有八十三天是酸雨。

環保署分析原因為去年降雨時間不平均，集中於東北季風期間，降雨時常受境外污染傳入影響，造成酸雨機率變高；調查結果也顯示，無論是酸雨分布或發生頻率來看，新竹、中壢都需特別注意酸雨問題，酸雨分布則北部比南部嚴重。

境外污染影響 酸雨機率變高

調查計畫共同主持人、中央大學大氣科學系教授林能暉表示，新竹酸雨觀測站特地選在新竹縣橫山鄉設立，附近沒有工廠等干擾因素，可是卻出現和中壢同等級的酸雨，初步研判，除了境外污染物外，因該地屬於河谷地形，風向把附近北二高的交通廢氣帶來，也可能是酸雨機率高的原因。

林能暉說，從酸雨成分變化來看，硫酸根離子大幅降低、硝酸根離子上升，與汽機車數量成長、廢氣排放增加有關，需注意交通污染的問題。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，酸雨影響層面很大，不只是人體的皮膚會造成傷害，大自然中的土壤和農作物也會受到影響，下雨建議要帶雨傘或穿著雨衣，並盡量避免淋雨。

酸雨預報系統 最快明年上路

環保署空保處長蔡鴻德表示，長期觀察，全台酸雨有逐漸緩和趨勢，不過環保署會觀察新竹酸雨情形並分析原因。另外，正研擬建置酸雨預報系統，根據氣象預報，評估什麼地區可能會下酸雨，預計最快明年上路。