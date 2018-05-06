新北市長選戰》侯友宜：不只要贏 還要拚大贏

2018-05-06

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天由黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、市議會議長蔣根煌陪同，一起拜會前台北縣長周錫瑋，展現藍營團結的氣勢；侯再三推崇周「沒有周縣長就沒有侯友宜」，侯呼籲全黨人士「大家作伙走」，新北市不只要贏，還要拚大贏。

藍營大咖同台 展現團結氣勢

吳敦義、朱立倫調侃民進黨在新北市的徵召方式，表示國民黨是透過公平、公正的初選機制，推出新北市長參選人，民主政治不能讓一黨專政、一黨獨大，更不能讓一黨專橫，「不是以黨主席的意志、某某人的意志，直接決定哪一位是市長參選人。」

吳敦義肯定周錫瑋在初選後，立即展現最佳的民主風度。朱立倫也感謝周在台北縣長任內奠定良好基礎，他現在要把棒子交給侯繼續打拚。

侯友宜說，很感謝周錫瑋初選結束後立即展現團結風度、毫無私心，「沒有周縣長就沒有侯友宜」，未來一定和周並肩作戰，打贏選戰。

周錫瑋表示，他會和侯友宜競選團隊緊密溝通，國民黨在新北市的團結將產生外溢效果，帶動全台藍營選情。未來是否出任侯的競選幹部？周回應說，他與侯、朱已有共識；至於他的輔選位置不重要，重要的是用實際行動支持。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天調侃國民黨「假團結」，侯友宜以台語回應說，「咱就做乎大家看，團結乎別人看」，只有真正做出成績，才是團結的表現。