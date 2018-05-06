新聞透視》請問蘇貞昌要牽誰的手

2018-05-06

記者陳杉榮／特稿

年底選舉雙北戰況可期，這是一場僅次於總統大選的激烈選戰，蔡英文敦請老將蘇貞昌回鍋戰新北，扮演領頭羊的重任，但有個預想畫面卻還是大問號，橫跨淡水河的雙城聯手之戰，「請問蘇貞昌要牽誰的手」？

蘇貞昌要牽的是姚文智的手？是呂秀蓮或蘇煥智？假如到最後蘇貞昌牽起的是「兩岸一家親」的柯文哲的手，高喊「台灣價值」，這得要問問，民進黨的支持者是不是願意「腦筋急轉彎」，一大堆「柯黑」的民進黨議員候選人，是不是「頭殼抱在燒」。

民進黨是否再禮讓柯文哲連任台北市長，正啟動黨內徵詢。這項被基層逼出來的徵詢本來只是一個「假動作」，為蔡英文的朋友柯文哲連任降低民進黨不同意見的音量，並換取柯文哲承諾不參加二○二○總統大選。民進黨領導人的第一優先考量，是先排除未來大選的障礙，台北市的治理和台北市民的權益，不在他們考量之列。

蔡英文和她的策士，太輕忽了這三年多來台北市民的感受，同時也放棄了一個「完全執政」政黨的擔當。柯文哲誠然是一個二○二○可能的對手，但柯文哲這三年多有什麼政績？以大巨蛋掛帥的「五大弊案」完全消風，作為台灣首都，在台灣與中國的兩岸關係交流上，柯文哲另闢蹊徑，蔡英文若再度禮讓柯文哲，難道是演雙簧？如果要禮讓，請蔡英文的中央政府公開接受「兩岸一家親」，也和習近平來拉點關係，不要欺騙選民。

柯文哲的政績不忍卒睹，柯文哲平常的談話以及他與帶狀輿論名嘴的敵對關係，都是未來選戰的黑數；民進黨的基層已經快要爆發，民進黨的議員參選人感受最深。如果是負責任的政黨，沒有再禮讓柯文哲的道理。當然，柯文哲可以勇敢的競選連任，還是有非常多的選民會投票給他。

雙北的選舉結果，是二○二○大選的重要指標，蘇貞昌要牽誰的手一起打仗，是何等的重要。假如蘇貞昌沒有黨內同志的手可以牽，假如蘇貞昌最後陷入「兩岸一家親，撇都撇不清」的困境中，將很難勝選，到最後首都也不在民進黨手中，這可以預告二○二○，民進黨也差不多可以提前說聲掰掰了！