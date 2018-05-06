民進黨市議員 多人贊同自提人選

2018-05-06

〔記者蕭婷方／台北報導〕外傳民進黨選對會台北市長提名戰略出現大轉彎，可能不禮讓柯文哲，柯恐面臨藍綠同時夾殺的衝擊。對此，多位民進黨市議員贊同黨自提人選，但憂心目前黨中央未明確定調，還會有變數。

王世堅：跟柯合作 贏了也是輸

市議員王世堅先指柯文哲上任以來頻打五大案，如今部分都成為他的金主了，現在還抱中國大腿，不惜捨棄台灣價值，根本無是非、黑白。王批，跟柯合作「贏了也是輸」，柯專門騙人，若勝選就是「共同詐欺」；若選戰打輸更慘，民進黨把價值與理想通通與柯一起陪葬。

資深市議員李建昌認為，民進黨與柯走到如此僵局，柯要負最大責任，過去柯大肆批評黨內政策，基層反彈強烈，目前已看不出禮讓態勢。他呼籲黨主席蔡英文應該要遵從基層意見，若要逆其道而行也要出來扛責任；李無奈嘆道「今年是最困難的局」。

市議員簡舒培直言，黨中央至今不確定是否與柯合作，已造成基層分裂，對今年議員選情已有傷害；地方不願禮讓的聲音越來越大，黨應該仔細評估，若用政治算計的說法已難以說服支持者。

擔任民進黨北市議會總召的市議員李慶鋒也表示，雙邊是否合作，球一直在柯文哲身上，柯一直以來沒對黨釋出善意，去年底議會接受質詢已經明白說明，「就算民進黨是敵人，也會競選到底」，若柯有此決心，相信已經對「藍綠夾殺、三足鼎立」有相當的準備了。

市議員高嘉瑜則認為，不禮讓消息不太正確，若黨已拍板，就不會在本週向議員徵詢意見。尋求連任的市議員謝維洲也說，在本週之前黨中央都沒有與基層聯絡，相信黨中央會清楚聽見地方聲音。