離岸風電遴選完成 蔡總統：能源轉型起點

2018-05-06

台灣海峽數百支風機 將提供清潔能源

〔記者劉曉欣、彭健禮／綜合報導〕迎接離岸風電新世紀！總統蔡英文昨到彰化參加「中央地方攜手行，邁向離岸風電新世紀」誓師大會，她強調，二○二五年非核家園的目標，綠色能源要占兩成，風場遴選已告一段落，未來台灣海峽將會豎立起數百支風機，提供清潔的能源，「台灣很久沒有這樣的機會了，我們一定要成功！」

蔡英文昨親自授旗給彰化縣長魏明谷，並與政務委員吳政忠、經濟部長沈榮津等人共同啟動水晶球，代表台灣發展離岸風電，踏出能源轉型的重要關鍵。

蔡英文強調，預估離岸風電在二○二五年以前，將創造出兩萬個優質工作，設置五．五ＧＷ的離岸風機，帶來近一兆元投資額。這些投資不是虛幻數字，而是具體代表供電的增加，也代表訂單和就業。

蔡英文指出，離岸風電的開發可為系統、材料和機電廠商帶來持續發展和升級轉型的契機，更可藉此提升本土海事工程的能力，綠色能源的開發是「五加二」產業的一環，也攸關能源轉型目標的成敗。

台灣第一次有系統、大規模地啟動離岸風電的開發，第一和第二階段遴選已出爐，能源轉型及風電產業發展都站在新的起跑點上，也從遴選結果看到彰化的重要性，因為台灣海峽是世界上數一數二的風場，台灣海峽最好的風場集中在彰化外海。

魏明谷表示，彰化離岸風電總開發容量二四○○ＭＷ，占全國六十二．六％，未來將把彰化打造成綠能首都風光大縣。

另，蔡總統昨下午前往苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港，了解「離岸風力發電機組」的建置情形。她聽完經濟部與開發商上緯公司簡報後，指示經濟部協助廠商於二○二五年完成離岸風電開發，也請企業遵守環境法規，並期待擔任領頭羊的角色，除帶動國內產業鏈活絡，也培養年輕人才投入。

總統表示，今年電力供應會比較困難，但政府會積極調度電力，明年台電公司新機組就會投入發電，無論備載或備轉容量都可達一定水準。二○二五年非核家園仍是目標，讓核一、核二、核三如期退役。