解決青年低薪》政院擬調高時薪、兼職教師鐘點費

2018-05-06

〔記者李欣芳、賴筱桐、翁聿煌／綜合報導〕行政院研議解決低薪方案，近期將對外宣布具體對策。據悉，政院擬宣布建議調高基本時薪，並搭配幾個行政措施，包括調高公私立大學兼職教師鐘點費及國中小學代課與兼職教師鐘點費、中央政府機關派遣人員月薪至少三萬元等，都是考量方案之一，但尚未正式拍板。

中央機關派遣人員 起薪3萬

據了解，目前中央政府有數千名派遣人員，且多由年輕人擔任，但月薪普遍低於三萬元，因此政院研議調高中央政府派遣人員薪水，保障月薪至少三萬元，但暫不考慮擴及地方政府。

至於基本時薪，由於調高基本工資須經基本工資審議委員會開會決議，因此政院可能召開記者會，建議基本工資審議委員通過調高時薪，調幅多少則由基本工資審議委員會決定。據悉，政院內部對於調高時薪有比較高的共識。

不過，由於今年基本月薪已調高四．七二％，由兩萬一○○九元調高至兩萬二○○○元，再度調高可能引發資方強烈反彈，政院暫不討論再度調高基本月薪。

此外，有關擬調高公私立大學兼職教師鐘點費及國中小學代課與兼職老師鐘點費，行政院與教育部已研議多時。由於目前有不少流浪教師，且多是年輕人，在學校兼課收入不高，政院與教育部都認為，應設法調高兼職教師的鐘點費。

另外，行政院長賴清德日前表示「勞工平均薪資近五萬元」，引起網友酸諷，紛紛道歉自己拉低平均數。行政院發言人徐國勇昨表示，總薪資含經常性及非經常性薪資，將月薪及年終獎金、加班費等加總起來平均，有些人可能不認同，但這是國際標準算法，扁政府、馬政府時代也是這樣算，不是蔡政府發明的。

徐國勇表示，因為是平均數，一定會有人高、有人低，平均數以下的人可能無感；年輕人起薪低確實是問題，政府近期會推出低薪的因應對策，並儘快公布。