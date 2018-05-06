產業升級》邱俊榮：新型態投資與出口 翻轉經濟動能

2018-05-06

記者陳梅英／專訪

國發會副主委邱俊榮表示，台灣發展「五加二」產業，產業轉型升級的方向是正確的，亞洲矽谷智慧城市徵案將加速進行，期望透過「新型態的投資與出口」，創造台灣經濟另一波成長動能。

亞矽智慧城市徵案加速

邱俊榮指出，近來台灣出口表現還算不錯，只是賺的都是辛苦錢，利潤率不高，給的薪水自然就無法令人滿意；因此，我們除了追求出口成長，還要強調「新型態出口」，出口產品與內容都要升級，不僅純粹代工產品，而是要包含軟硬體、系統等整套輸出。

五加二產業 投資回溫

此外，台灣投資率向來為人詬病，行政院長賴清德上任，推出兩百多項法規鬆綁、推動前瞻基礎建設等，近來投資已有回溫跡象，除了台積電、日月光等，也開始出現一些新型態投資，如微軟啟動「智慧台灣計畫」，未來透過亞矽智慧城市應用徵案，會有更多新型態投資案出現。

邱俊榮指出，所有智慧城市應用徵案都要經過三階段，分別是概念驗證（PoC）、服務驗證（PoS）及商業化模式（PoB）；目前兩波徵案中，許多提案深具潛力，也有大企業支持，隨著這些案子慢慢成型，就會有更多新型態的投資；例如亞矽最近帶領前往新加坡參加物聯網大賽，展出的自駕公車、智慧車站創新、車站危險偵測、自動停車位協尋、無人機農業新南向等，獲得注目，幾乎所有案子都拿到訂單。

邱俊榮又表示，智慧城市徵案將加速進行，增加徵案頻率，從過去半年徵案一次，縮短為每二至三個月一次，每次鎖定一、兩個主題；第三波徵案將於五月份展開，這次主題為自駕車。