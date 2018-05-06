休假救經濟》提振內需 邱俊榮：研議調薪、增加國假

2018-05-06

記者陳梅英／專訪

國發會副主委邱俊榮表示，經濟發展果實要全民共享，就必須要發展內需，而內需要能蓬勃發展，薪資就要有所提升，行政院副院長施俊吉正統籌研議加薪方案；此外，「加班救經濟」思維已在改變，「休假救經濟」才是王道，政府也持續檢討如何進一步降低工時、增加休假，考慮一年增加一、兩天國定假日。

讓經濟果實全民共享

邱俊榮說明，過去外界認為台灣市場太小，內需不是政府經濟政策主軸，馬政府時代只有出口大幅衰退時，才會回過頭來重視內需；然而，發放消費券或購車、家電等補貼，都屬短期振興方案，沒有根本性把內需當作經濟發展重點。

內需做起來 人民才有感

蔡政府上任後，非常確認台灣必須發展內需，除了高階服務業，也有步驟地擬訂長照、都更、社會住宅等發展計畫，希望擴大內需成為支撐經濟成長主要動力，「唯有把內需做起來，人民生活才有實質改善」。

他表示，最實質的還是薪資要提高，以此帶動內需蓬勃發展，才是比較健康的經濟成長。蔡總統多次關切薪資問題，儘管近期薪資已有回升，去年實質總薪資平均四萬七二七一元，創下歷年新高；不過，為回應人民期待，政院正研議可行的加薪方案，評估重點在於效果、快慢、成本等，相信很快可以提出。

邱俊榮強調，薪資的提升，釜底抽薪的做法還是要靠產業升級，產業創新與升級好比是拉力，推力則是改善基本薪資，政府現在的方向就是希望中長期拉力及中短期推力並進。

持續研議調降工時

此外，儘管一例一休上路，政府仍持續檢討中，希望幫人民爭取調降工時或更多休假，例如一週減少一小時或一年增加一至兩天國假，這些方案都在持續討論。

邱俊榮說，日本與韓國重視內需、提倡「放假救經濟」，台灣「加班救經濟」的思維也逐漸改變；經過這段時間的辯證，勞資逐漸有共識，以現在的氛圍，資方不會再要求增加工時，只是工時調降速度不能太快，若是增加休假日，最好也是以連假方式增加，不影響工廠正常排班。