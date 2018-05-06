國發會副主委邱俊榮：不靠中國 台灣經濟一樣發展

2018-05-06

記者陳梅英／專訪

國發會副主委邱俊榮表示，過去大家很擔心新政府上台後，兩岸關係急凍會影響經濟發展，但從許多數據證明，兩年來，台灣經濟一樣發展得很好；今年以來，中國對台三十一項措施及美中貿易摩擦更讓我們確信，唯有降低對中國的依賴、往多元市場發展、完整供應鏈布局，才是台灣經濟脫困的真正解方。

根據統計，去年台灣經濟成長率二．八六％為近三年最佳，失業率三．七六％為近十七年新低，出口成長十三．二％為七年最大增幅，外銷訂單、外國觀光客及上市櫃公司營收均創歷史新高，股市一萬○六四三點也創二十八年新高。

美中貿易戰 「含中成分」高產品無法輸美

邱俊榮說，出口自二○一六年七月開始轉為正成長，雖與國際景氣有關，但從數據來看，這兩年來，台灣經濟沒有受兩岸關係影響，這是很重要的，代表台灣經濟某種程度來說具有主體性，說明過去許多論調認為台灣經濟需要依賴中國是不真切的，就算沒有中國，台灣經濟也可以發展得很好，「搞不好中國對台灣反而是拖累」，美中貿易摩擦造成台灣「含中成分」較高產品無法出口到美國，就是一例。

他說，過去馬政府希望透過與中國連結發展台灣經濟，人民給了八年時間，從結果來看並不理想，尤其馬政府時代強調兩岸分工、互補，台灣只做中上游，沒有掌握價值分配的下游；現在中國要發展完整供應鏈，沒有下游就等於沒有出海口，上游只好仰人鼻息，經濟發展陷入困境。

台灣經濟要脫困 自主性是關鍵

邱俊榮表示，蔡政府上台後並非刻意不與中國往來，而是現實如此，反而重啟台灣發展的契機。今年以來，中國對台三十一項措施及美中貿易摩擦升溫，政府重新檢討台灣優勢及未來可能發展機會，更加確信，台灣經濟要脫困，經濟主體性與自主性是關鍵。

除了持續發展「五加二」產業，透過創新轉型帶動產業升級，也要全面發展內需，並強化台灣做為生產、技術提升的貿易基地；同時協助業者加強技術開發、關鍵零組件製造、提升附加價值及經營管理技術，增加「產品的台灣成分」，建構完善創新生態環境，打造下一世代新興產業。

降低對中依賴 多元市場、完整供應鏈布局

邱俊榮說，面對全球經貿局勢，台灣更要展開多元化布局，分散美中貿易戰衝擊，包括已推行的新南向政策、加強開拓歐洲市場等。

他說，若能把歐洲市場當作最終市場，對台灣來說就算是產業升級，而新南向國家這幾年經濟蓬勃發展，印、泰、菲、馬、越不僅二○一四年ＧＤＰ超過亞洲四小龍，東協國家消費占ＧＤＰ比重高達六成，是新興有潛力的消費市場，值得台灣好好把握。