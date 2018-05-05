應立院要求／金管會查上市櫃公司教授獨董

2018-05-05

〔記者陳梅英、陳永吉、陳柔蓁、吳柏軒／綜合報導〕管中閔案延燒，金管會主委顧立雄日前應邀到立法院就「管中閔擔任台灣大哥大獨董與遴選過程的揭露問題」提出專案報告。金管會官員指出，因應立法院要求，希望通盤了解各大專院校教授兼任上市櫃公司獨董情況，證交所及櫃買中心昨已發出問卷給上市櫃公司。

要求13日前函覆兼職資料

證交所及櫃買中心說，昨日透過電腦系統發函上市公司，要求十三日回覆獨董兼職資料，包括教授兼任獨董是否經學校同意等，統計後再回報金管會。

顧立雄承諾，會就台大約一四○名教授兼任上市櫃公司獨董是否有類似情況進行調查，但國民黨立委曾銘宗認為，要就全面查、不要只針對台大，因此金管會就公私立學校教授兼任上市櫃公司獨董情形展開通盤了解。

證交所及櫃買中心昨起陸續發函上市櫃公司，希望了解獨董身分以及聘任學校給的證明文件，是否有產學合作等各項實務運作情況，會給公司回覆時間，不會要求當天就回傳。

管中閔參與台大校長遴選，引爆違法兼職台灣大獨董爭議，遭教育部跨部會諮詢小組調查，據此建議不予聘任校長；台大昨聲明，管案是追溯，此通例非違法；學者痛批，台大根本沒權自訂違法的通例，一○五年修法後並無任何空窗期。

台大稱教授兼職可回溯

學者批無權自訂違法通例

面對兼職，台大昨聲明強調，為加速產學合作契約簽訂，一○五年修正相關辦法與教師兼職流程，教師兼職營利事業要經系所、學院、教務處、人事室及研發處等審核，再經校長批准，但因完備程序前有作業期，因此同意核准回溯，指出管中閔的案例是校內的通例，並非違法兼職。