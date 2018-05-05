2018-05-05

記者鄒景雯／特稿

挺管人士選擇五月四日，進入大學校園，發起所謂的「新五四」運動。什麼是五四？二○一八年在台灣，有一小群人，連選擇一個口號，作為他們抗議的主訴求，都無法就地取材，還要向隔壁那塊土地商借一九一九年在北洋政府治下發生的學生運動，才能引為發想，這巨大的時空變異，是不是道盡了一切的荒謬？

這個荒謬性，在昨天台大等校園的衝突現場，處處蔓延，可以清楚察知它是好幾層問題堆疊出來的。首先是反客為主，乞丐趕廟公。大家看到原本應該以學生為主體的校園，居然可以只因為學生表達異議，就遭到龍蛇雜處的校外人士推擠動粗，甚至被嗆：滾出校園。

其次是帶有強烈優越意識的政治干預。儘管事前國民黨主席吳敦義已經在中常會指令：政黨不宜介入校園，為這起活動設下可能「被坐實」的停損點，但是馬英九、洪秀柱、郝龍斌等人，仍然肆無忌憚的現身挺管。

長期以來外省菁英與本土台青的族群之分、路線之爭，不僅在該黨赤裸裸的再度登場，它其實也反映了台灣政治一直未癒的統治創傷。「爺們」這個關鍵詞的背後，不就充斥這樣的輕蔑？

第三，混入校園的挺管組成，相對於大學本有的結構，明顯年齡偏高，這些特定世代，雖然打起了「新」的旗幟，骨子裡包裝的卻是中國脈絡下的「五四」老古董，承接之前所述，直白講，就是外來政權帶來外來史觀，不加咀嚼消化的思想殖民，一次徹底的投射。

試想，近百年前中國的五四事件，其本質與這次教育部不聘任管中閔有何關聯性？這些老人家的記憶慣性，反而與後來中共陳獨秀、毛澤東借題發起一系列紀念五四的組織宣傳，乃至一九四九年中華人民共和國宣布五四為青年節，在解釋上還比較雷同？一個比附牽強，缺乏在地認知與感情的活動，難怪這代未經洗腦歲月的年輕人無感，不視為啟蒙，反認是獨裁，導致罷課不成，這群少數只好打人出氣？

挺管的支持基礎是這種樣子，台大遴選委員會主事者與台大校方不該好好反省：公開透明、依法行政有什麼困難？他們為什麼會把台大搞到行政階層與師生對立，台大本身與社會價值乖離，利益迴避做得不乾淨，現在連知識殿堂都蒙塵？

「新五四」，在台灣，觸及的是一道大家不想重揭的疤痕，它還歪歪扭扭的橫陳在不少「過來人」心裡。老實講，再不收斂，就是不道德。