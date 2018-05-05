乞丐趕廟公／挺管團體在台大 拆布條、打學生

2018-05-05

〔記者吳柏軒、林曉雲、簡惠茹、蘇芳禾、陳薏云／綜合報導〕大學自治不是一言堂！昨天挺管團體在台大校園舉辦遊行及晚會活動，掛黃絲帶、大聲疾呼校園民主，但反管的學生卻遭挺管民眾打傷，且部分學生想掛起反管布條也不行，甚至還把台大生驅逐現場，淪「乞丐趕廟公」的離譜行徑。

台大遴選出財金系教授管中閔為下任校長，但管涉及多項爭議，遭教育部認定違法兼職，駁回台大人事案，要求重新檢視。挺管派在校內掛黃絲帶及布條，控訴校園自主損害，要教育部「還我校長」；但亦有部分師生不認同挺管說法。

台大徐姓學生表示，自己跟十多位來自各學院的學生，包含社科院、理工學院，橫跨大學部及碩博士班，大家認為管面對爭議，不出面說明，卻放任其論文抄襲、違法兼職等多重爭議不斷延燒，讓人無法接受。

昨凌晨三、四點，徐同學與夥伴決定，在遭挺管人士佔領的台大傅鐘掛上「拒絕違法管爺，遴選會不代表我」、「管中閔純潔騙殺全國」，抨擊遴選會黑箱發言程序，以及遴選會僅一席學生代表、不能充分代表學生意見等，然布條不到數小時，就遭挺管民眾拆除。

挺管出現國民黨徽 台獨退出校園

相反地，昨天挺管現場，不僅出現國民黨黨徽，也看到「台獨退出校園」標語，可見挺管方已有政治立場，連將來要召開的臨時校務會議，學校也只推出挺管議案、不能臨時動議。這次事件，台大校園中，挺管方只准一言堂，嘴巴講言論自由、民主自治、大學自主的人，根本沒有真心信仰，不尊重原則。

台大前學代會議長王羿方說，大學自治的真諦應是讓校園學生跟老師有足夠的公民意識，但挺管派多是社會人士，卻反過來要求台大學生退出校園，根本是外部政治勢力干預。

舉反管布條的大四學生潘儒鋒，慘遭挺管派民眾以衣服勒頸及用口紅塗抹衣服，潘驗傷後確認右踝扭傷、胸部挫擦傷等，昨晚六時許前往派出所控告對方傷害、毀損，警方已進行調查。

被打學生驗傷後 赴派出所提告

潘生也重申訴求，強調教育部處理上雖有問題，但不能把管中閔的問題全部視而不見，不論是誰的問題，都應該照法制來處理，不是一味挺管。

台大社會系副教授范雲說，台大這次校長遴選，內部明顯沒有共識，昨天挺管團體的遊行與活動，不能代表所有人意見，認同其有言論表達自由。但她也感嘆什麼時候，掛布條還分類管理，只有「大學自治、學術自由」的不拆除？悲台大！她認為，這次台大校長遴選委員會運作及法規有灰色地帶，建議應趁此機會釐清大學與財團間的關係，管中閔爭議後續恐需走司法途徑解決。

北社、中社等本土社團昨天則召開記者會，呼籲台灣社會一起捍衛民主體制，要求政府加速落實轉型正義。台灣教授協會副秘書長陳俐甫說，管中閔等事件，證明沒有轉型正義的大學法改革，私校變成財團專制，政府無法干涉，公立學校，就是學閥割據。