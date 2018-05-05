藍營促丁守中 儘速修補與連家關係

2018-05-05

四年前國民黨台北市長初選摩擦

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨確定台北市長選舉由前立委丁守中出馬迎戰現任台北市長柯文哲，但由於丁守中在四年前的黨內初選，曾經種下與對手連勝文的不快，黨內建議丁守中應該儘快修補與連家的關係，才能全黨團結一致取勝。

近連人士：黨支持的 連家都會支持

針對黨內疑慮，國民黨組發會主委李哲華表示，前主席連戰是有大格局的政治人物，為了國民黨的勝選，未來一定會出手幫忙。他並舉新北市長參選人侯友宜為例，原本外界以為連戰會因「三一九槍擊案」而不支持侯，但侯早已拜會並獲得連戰允諾支持，未來丁守中也會向連戰請益，相信一定能得到連戰的肯定與幫忙。

接近連家的藍營人士指出，只要是國民黨支持的候選人，連家都會支持，因為大家都希望國民黨能贏回台北，四年前黨內初選的摩擦，問題不算太大。

不過，這位人士也說，丁守中主打「堅持」，但選舉另一個重要部分是「人和」，四年前不只是連戰、連勝文父子，挺連勝文的藍營基層也都頗為不悅，與丁守中陣營有不同「看法」，因此丁守中未來應該以誠心努力接觸。

黨內人士則表示，全體藍營基層都體認到現在國民黨十分艱困，相信黨內會一泯恩仇，連勝文過去也自稱為「大局哥」，更何況四年前連勝文參選台北市長，丁守中也很有風度的幫忙站台，因此相信只要丁守中有需要，大家都不會拒絕輔選。

黨內人士指出，除了對內彌合關係，丁守中目前最弱的部分還是對年輕人的號召力不足，在二十至三十歲年齡層的民調相對弱勢，因此未來的選舉團隊組成與選戰打法，都必須與ｅ世代更加貼近，由於丁守中的出道時間實在太久了，這正是他比較辛苦的地方。

四年前的國民黨台北市長初選，署名丁守中競選台北市長後援會曾在媒體刊登廣告「你還要再吻青蛙嗎？」引來黨內批評，連戰也透過辦公室主任丁遠超表達不滿與痛心，批丁守中忘恩負義。