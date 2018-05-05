跨黨派辯論 三選將轟柯文哲拒答台灣主權考卷

2018-05-05

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨北市長人選提名程序未定案，前副總統呂秀蓮、民進黨立委姚文智與社會民主黨召集人范雲，昨參與跨黨派電視辯論會，三人除各自表達政見外，也抨擊台北市長柯文哲執政三年來政策跳票、執政成績不佳，並砲轟柯文哲拒答台灣主權考卷。

姚文智先是細數台灣歷史，指台北為台灣的領頭羊，台灣是一個主權獨立的國家，選擇台北市長就是要選台灣定位。呂秀蓮也批柯文哲長期迴避台灣價值問題，尤其不願說明心目中台灣地位；呂說自己曾直白問柯，「台灣是一個主權獨立的國家，還是一個國家的一個地方？」柯未答，不敢回答就不配當個市長。范雲也直言，社會民主黨相信台灣是一個主權獨立的國家，「柯文哲卻沒說清楚」。

在政見方面，范雲直指台灣在民主化過程中，因為政治獻金所以政黨會倒向財團、施政有包袱，柯文哲二○一四年會勝出，因為是無黨籍的政治素人；不過，柯的政策執行能力卻有問題，統計發現柯文哲的選舉政見很多沒有兌現。

姚文智進一步指出，檢驗柯在二○一四年選舉政見，至今有八項跳票、十四項不及格、僅六項勉強及格；姚說，柯當年是素人，提出公開透明、公民參與的價值吸引選民，至今i-Voting只通過四件、其他被打回票，社子島開發i-Voting還涉作假，而二○一七年參與式預算也僅通過六十二．二三萬，柯政策禁不起檢驗。

呂秀蓮則批柯上任後取消敬老金，北市六十五歲人口比例遠高於台灣總體平均，柯卻為了省七億元預算大砍敬老金，用行動徹底羞辱市民。