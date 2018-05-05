段宜康預告 民進黨必提北市長人選

2018-05-05

〔記者蘇芳禾、李欣芳、黃建豪／綜合報導〕民進黨立委、中執委王定宇前天表示，若黨還決定禮讓台北市長柯文哲，他將辭去中執委。被視為民進黨新潮流系重量級人物的立委段宜康昨斬釘截鐵的說，「不必辭不必賭，民進黨一定會提名台北市長。」

禮不禮讓柯 蔡英文：選對會正在處理

外界高度關切民進黨台北市長選戰是要自提人選或禮讓柯文哲，民進黨主席蔡英文昨受訪表示，這個問題不需要每一天都來處理，民進黨是由選對會處理，在選對會的處理下，將會有個決定，當決定出來後一定會向大家報告，到時候大家有問題可以問個夠。

民進黨發言人鄭運鵬表示，選對會已經給出兩週就會有結果的時程，所以兩週內，支持者比較不會焦慮，大家也會安靜一點，未來民進黨會提出整套機制和選戰策略。

選對會共同召集人陳明文指出，下週邀請徵詢對象，包括表態有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智，徵詢三人意見。

王定宇揚言辭去中執委後，段宜康斷言民進黨一定會提名台北市長，引發不少討論。

黨政幕僚：是柯文哲逼黨須自提人選

接近層峰人士透露，基層的火已經燒起來，高層要處理柯文哲案相對困難，選對會的意見幾乎一面倒的要自提人選。之後，選對會將開始徵詢基層議員、里長意見，相信也會是同個方向，傾向自提人選。

黨政幕僚則指出，柯文哲在世大運後的聲望已經被自己玩完，多名選對會成員也在會中直言，柯文哲這樣批評黨中央，甚至在管中閔案落井下石，如果這樣還要禮讓，柯文哲未來會更肆無忌憚；「籌碼是被柯文哲自己玩掉的，是他逼得民進黨必須自提人選，就算最後落到第三名也得要自推。」

操盤人士說，目前基層的強烈意見已經「很難逆轉」，只能期待最強的人選出爐，因為只要民進黨自提台北市長人選，則勢必造成柯文哲和年輕族群的柯粉反撲，民進黨激戰柯文哲，也會有外溢效果，影響其他縣市選情。

立委許智傑說，綠營有呂秀蓮、蘇煥智、姚文智這三人競爭，如果要自提人選，也要有機制可以產出最好的候選人。立委吳思瑤提醒說，不管民進黨是否要自提人選，都要面對柯粉、柯黑的攻擊。

缺席凱達格蘭餐會 柯文哲：扁怕麻煩

凱達格蘭基金會昨晚舉行十三週年感恩募款餐會，表態參選北市長的姚文智、呂秀蓮、蘇煥智都坐上主桌，還上台演說；柯文哲則被主辦單位通知「怕場面混亂，再另約時間與前總統陳水扁見面」。黨內人士認為，民進黨不再禮讓柯文哲的態勢逐漸明朗，阿扁也不想蹚渾水 。

柯文哲回應表示，主要是和陳水扁連絡後，對方怕麻煩；至於這是否代表柯遭獨派拒絕？柯僅重申，不會啦，人家只是怕麻煩。