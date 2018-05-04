台灣型男神官 將掌屏東「高士神社」

2018-05-04

〔駐日特派員林翠儀／綜合報導〕屏東縣牡丹鄉高士部落消失70年的「高士神社」，3年前在日本神官佐藤健一的協助下完成重建，5日將舉辦今年的御例祭。

佐藤不但捐出千萬日圓存款建造神社，還覓得一位「台灣囝仔」擔任神官繼承人。本名黃俊瑜的「佐藤冬木」具有四分之一日本血緣，今年25歲，從小立志當日本神官，在因緣際會下成為佐藤健一的養子，他將接受培訓朝神官之路修行，未來預定接掌「高士神社」。

佐藤冬木身高182公分，外貌英挺，還擁有廚師及汽車維修證照，就像從少女漫畫走出來的型男帥哥。