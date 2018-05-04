鼓勵多元專長進修// 第二張大學文憑 只要48學分

2018-05-04

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨宣布推動「開放式大學」回流教育，對於想拿第二張大學文憑的民眾，大學進修部將提供更開放彈性的學習方式和課程，原本就有大學文憑者，只要在四年內修畢最少四十八個專業學分，即可取得第二個學士學位，近期開始受理大學申請，預計今年八月新學年就可上路實施。

開放式大學 今年8月上路

教育部政次姚立德表示，為滿足培養第二專長的需求，以及提供跨領域學習機會，針對想取得第二個學士學位者及未具有大學學歷者，分別規劃「大學校院辦理多元專長培力課程」，以及「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」。

無大學學歷者 彈性修業獲學位

技職司長楊玉惠說明，「大學校院辦理多元專長培力課程」是針對想要取得第二專長學士學位者，可先修讀由學校或機構開設符合產業需求的「學分班課程」，包含推廣教育、職業訓練機構及職業繼續教育等學分課程，自由選讀各式專業學分，累積專業能量修讀一定專業學分數後，再透過申請入學就讀大學進修部，所累積的專業學分數經學校採認，再修畢最少四十八個專業學分，即可取得學士後多元專長學士學位。

至於未擁有大學學歷的在職者，教育部推動「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」，高教司長李彥儀表示，民眾得選擇「學分累計制」，無須休學，在每年註冊時，可以依照自身職涯需求彈性規劃進修學分數，且保障就學貸款、弱勢助學金及學雜費減免資格，十年內修畢就讀學校畢業學分，即可取得學士學位。

邊就業邊就學 提升專業能力

姚立德強調，依行政院主計總處統計，近十年來中高齡勞動力參與率從三成一增至三成六，顯示中高齡就業需求逐漸增加，教育部重新思考「邊就業、邊就學」的學習彈性，提供回流教育多元彈性的專業職能課程，鼓勵在職民眾再次學習，不但能提升職場專業能力，培養實務專業知能，進而增加轉職機會或提升就業薪資，成為零工經濟時代的斜槓人才。

實踐大學校長陳振貴表示，進修部受到少子化的衝擊，近年來生源減少很多，對教育部推動進修部修畢四十八個專業學分拿第二張大學文憑的回流教育，給予肯定，因現行就是採取學分制，實務上也可行。

上班族楊小姐表示，大學讀地政系，工作卻學非所用，如果有機會，她想再進修取得的第二張大學文憑是資訊領域，符合現在工作的專業需要；五專畢業的李先生認為，學分累計制的彈性，似乎讓他可兼顧工作和升學，但因大學尚未真正開班，仍有待觀察。