富商被偷拍性愛片 要脅安排與馬英九合照

2018-05-04

林姓總裁 與馬關係深厚

〔記者楊國文／台北報導〕長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司總裁，三年前和女子王姿懿偷情，王女趁機偷拍兩人性愛影片，轉交友人金凱文，金要脅林男幫他安排與時任總統馬英九合照，他要拿著照片向官員索討被徵收的土地，未遂後向林妻揭發林男外遇；林提告王女二人設局仙人跳，高等法院昨將王女、金男各判刑三月、六月，可易科罰金確定。

判決指出，林姓總裁與馬英九深交，政商關係良好，林男二○一五年十一月間，兩度到王女個人工作室或住家偷情，被王女用預先裝設的網路監視錄影器偷錄性愛過程，存放雲端系統。

想拿合照 追討被徵土地

王女友人金凱文受人之託，欲取回一處被徵收的農地，想利用林與馬的關係為助力，王女知悉，將性愛影像檔交給金男。金於同年底兩度打電話給林男，要林幫忙安排他與政府高層見面，尤其是和時任總統馬英九「碰面拍一張照片」，他可向委託人表示有轉達請求，並稱林男若不協助，就把性愛影片交給林妻和提供媒體。

林拒絕後，金男果真把性愛畫面截圖向林妻告密，林男認為婚外情已曝光，決定控告王女和金男妨害秘密、恐嚇等罪；檢警在王、金住處搜得用來偷錄的網路監視錄影器與購買證明等物，將二人起訴。

王女否認偷拍，宣稱上床前林曾問屋內有無攝影機，「我叫他自己查看，他沒看到，不能怪我」；金男否認與王女串通設局，宣稱取得王女提供的林男偷情資料，只是要揭發林男背叛婚姻的事情，未恐嚇要林安排他與馬英九合照。

偷情曝光 富商提告恐嚇

林男庭訊時承認發生婚外情，指控王女宣稱不知他已婚是說謊，並質疑金男與王女共謀；林還說，金男曾在他的公司任職，他就是透過金男才認識王女。

一審認定金男辯詞不實，依恐嚇罪判他六月徒刑，王女涉犯兩個妨害秘密罪，共判三月，二人可分別易科罰金十八萬元、九萬元。上訴後高院認定，金男以外遇性愛影片要脅林男，手段惡質，且金男、王女未與林男和解，駁回上訴定讞。

林男的事業跨足生物科技領域，並取得知名藥品台灣總代理權，是國內生技業界名人，他的事業並從台灣延伸至中國，活躍於兩岸。