央行續哼「鴿」 升息看Q3

2018-05-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布第一季理監事會議議事錄摘要，並持續釋出「鴿」派訊息，讓外界預期，重啟升息恐要下半年才會看到；此外，觀察理事發言，似乎暗示近兩年要鬆綁豪宅管控機率低，最快要等到二○二○年。

央行目前對房市的控管，僅剩高價住宅（豪宅）房貸最高六成限制尚未解除，而多位理事於三月的理監事會議關注房市發展；其中，有位理事指出，高價住宅建案可能具有示範性價格效果，央行宜持續關注今、明兩年高價住宅交易情況。

該談話透露，央行在二○一九年底前，可能沒有放寬「豪宅限貸令」的打算。另位理事認為，由於高價住宅貸款者可能較具特殊性，致銀行在風險自主控管上或較為寬鬆；且考量居住正義，認同央行持續規範高價住宅貸款；亦有理事繼而呼應高價住宅貸款規範仍具必要性，主要是當前建案漸朝轉變房型的正向發展，部分與央行規範高價住宅貸款有關。

這場理監事會議也是央行總裁楊金龍上任後主持的首場會議，當時全體理事一致決議連續七季維持代表政策利率的重貼現率一．三七五％不變；相較去年第四季理監事會議，有位監事提出或許可考慮降息的可能性，本次議事錄摘要則聚焦在維持當前利率水準的理由，顯示央行雖持續哼「鴿」，但態度有趨緩跡象。

首季議事錄摘要中，多位理事分別從國內外經濟前景不確定性、新台幣匯率升值、支撐民間投資、貨幣政策要維持一致性、鄰近國家靜觀其變等面向，給予支持維持利率不變的立場。

央行下次理監事會議將於六月廿一日舉行，從這次議事錄摘要觀察，屆時利率連八凍機率高；至於未來重啟升息的條件，有位理事表示，若未來數月通貨膨脹率逾二％，則宜審慎考量將來是否調整利率政策。

行庫主管研判，新台幣匯率四月以來明顯走貶，加上台灣實質利率（名目利率減去通膨率）為負的情況惡化，即使央行六月維持利率不變，下半年仍有升息空間。