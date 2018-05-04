Fed利率不變 6月可望升息

2018-05-04

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國聯準會（Fed）公布最新利率決策，將利率維持在一．五％至一．七五％間不變，符合市場預期，並表示近來通膨已接近二％的目標，有信心通膨走勢將可持續，且維持六月升息的計畫。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）發布聲明表示，美國首度接近通膨二％的里程碑，顯示經濟溫和上升，就業市場持續走強，失業率維持低檔僅四．一％，接下來將循序漸進升息；但聲明中卻淡化美國最近經濟和就業成長放緩情況。

Fed目前預估今年將再升息兩次，但是越來越多決策官員認為，可能還要再升息三次；外界普遍認為，Fed在六月決策會議後將升息一碼（○．二五個百分點）。

康乃狄克州Amherst Pierpont證券首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）指出：「Fed的措辭中有一些變化反映經濟數據的演變，特別是在通膨前景方面；我認為六月升息已經確定，除非現在到六月之間有明顯的變化。」

在Fed宣布通膨接近二％的目標、且將繼續循序漸進升息後，週四亞股收低，歐美股開盤後也下挫，美國十年期公債殖利率走跌，美元兌一籃子貨幣升值。

但Fed的聲明並未提及美國與其他國家，尤其是與中國之間貿易緊張日益加劇，所帶來的經濟風險；Fed官員先前曾公開警告貿易衝突的潛在負面影響。