中國來陰的 停買美黃豆施壓

2018-05-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易談判才要開始，但中國小動作不斷。全球最大油籽加工商邦吉（Bunge）證實，中國已停買美國黃豆；另一艘載滿大量美國高粱的貨輪，因中國宣布對美國進口高粱課徵一七八．六％的反傾銷保證金押金，被迫由中國轉運南韓；巴西卻從美中貿易戰中漁翁得利，四月黃豆出口超過一千萬噸，逼近史上單月最高。

邦吉執行長施洛德（Soren Schroder）表示：「中國什麼都買，就是不買美國貨；中國買加拿大和巴西黃豆，大部分是巴西黃豆，但刻意不買美國農產品；貿易緊張顯然造成中國業者停買美國黃豆，情況會持續多久，沒有人曉得。」

中國是美國黃豆的最大買家，去年向美國進口一二○億美元黃豆。美國總統川普三月宣布擬對中國進口商品課徵五百億美元關稅後，中國隨即還以顏色，宣布對一○六種美國進口商品開徵廿五％關稅，包括美國黃豆在內。

雖然美中都尚未敲定關稅實施日期。施洛德指出，目前美國黃豆價格為每噸四二○美元，廿五％關稅代表費用將多出約一百美元，沒有人願意冒著船運期間風險，將美國黃豆運往中國，因一夜之間恐就會多出廿五％成本。

根據美國農業部數據，截至四月十九日為止兩週，中國取消購買六萬二六九○噸黃豆；另美國貿易數據，過去四週以來，美國出口到中國的黃豆年減十％，已打擊美國農業州，這些州是川普二○一六年選舉的重要票倉。

此外，一艘名為Peak Pegasus號貨輪，載著美國穀物交易商ADM在德州聖體市裝船的五萬八五○三噸高粱，四月三日啟程前往中國廣東省的南沙區，卻被迫改道到南韓群山市，主因是中國政府應業者要求，要對美國進口高粱課徵一七八．六％反傾銷保證金。

載運高粱貨輪轉往韓國

自中國上月宣布這項反傾銷稅後，至少六艘運輸高粱的貨輪在抵達中國前，突然改變航向；根據美國農業部出口資料，有廿艘裝載一二○萬噸高粱的貨輪已上路，準備運往中國，這批出口高粱價值超過二．一六億美元。

在美中貿易緊張升高，巴西黃豆戶因此受惠。巴西外貿秘書處數據顯示，巴西四月黃豆出口一○二六萬噸，與去年五月創下史上單月最高紀錄一○九六萬噸已相差不遠。