中爭取過渡安排 拉長戰線到年底

2018-05-04

美將要求年底前看到一定成果

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易談判正式登場，因美國總統川普對中國課徵懲罰性關稅的態度未改，中國在攸關核心利益的部分也不願讓步，談判的最可能結果是，中國將提出一些「過渡性安排」，而美國將要求在年底前就得看到一些成果。

「華爾街日報」分析，中國國家主席習近平固然想避開中美貿易戰，但終止國家對戰略產業的補助及保護，將使中國難以發展成高科技大國；而減少政府對於經濟掌控，也和習近平作法相左，他上任以來一再強化對中國各方面的控制。

此外，如果習近平對美國讓步妥協，將使他陷入政治風險，因中國民眾可能無法接受軟弱的領袖；因此美中雙方要達成徹底改變中國經濟政策的突破性協議可能性極小，中國可能提出過渡性方案，進而推遲美國課徵懲罰性關稅的決定。

上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠分析，因美中貿易談判準備時間較為緊迫，加上中國在現實條件上不可能對美方要求照單全收，應該會以「過渡性安排」，在四個層面達成協議，包括：在兩年或一定期限內縮減美中兩國一千億美元貿易逆差；中國金融服務業在未來三至五年內更多開放措施；中國對高科技業的補貼問題；中國要求外企以市場換技術，亦即美國三○一調查認定，中國有強迫技術轉移的問題。

黃建忠表示，第三、四個層面要達成協議難度最高，因事涉中國核心利益，中國很難讓步，美國也不願放鬆對中國的技術管制，擔憂中國把技術用於軍事，或在快速模仿後形成規模經濟，對美國政治經濟造成長期威脅；在這兩個層面的過渡性安排很可能是，在技術上共同合作和開發，不是單純要求美國技術轉讓，以換取中國市場，但具體如何操作，將是複雜的問題。

他表示，美國眼中的中國擅於拖延，因此這次談判，美國應該會要求在今年內就要看到一定成果。