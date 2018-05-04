美中聚焦6議題 難達突破性協議

2018-05-04

美高層官員代表團 昨抵達北京

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易談判登場。川普總統派遣美國財長努勤等高層官員代表團週四抵達北京，將與中國國務院副總理劉鶴等人展開兩天會談，雙方聚焦六大關鍵議題，包括中國涉剽竊智慧財產（IP）、強迫技術移轉、國家補貼科技發展；對市場准入設障礙；對美大量貿易順差；鋼鐵過剩產能對外傾銷；政府滲透市場，造成經濟根本性扭曲；操縱匯率，摜壓人民幣來增加出口競爭力。

各界普遍預期，美中達成突破性協議、改變中國經濟政策的可能性極低，中國可能提出短期過渡性方案，向美方承諾一些開放市場新措施，延緩美國對五百億美元中國進口商品加徵關稅。華府對中國剽竊IP行為已祭出三○一制裁，首波關稅威脅鎖定「中國製造二○二五」關鍵技術產品，華府可選擇在六十天意見徵詢期結束後於六月實施，但這被視為是中國絕不讓步的「核心利益」。

努勤昨上午抵達北京時對記者僅表示，「很高興來到這裡，謝謝」；代表團還包括被視為對中強硬派的商務部長羅斯、貿易代表萊席爾、白宮貿易顧問納瓦洛等三人。中國談判代表由劉鶴領軍，主導者傳是中國國家副主席王岐山，其他成員還有中共政治局委員楊潔篪及中國國務院副總理胡春華。

川普週四推文說，「我們傑出的經貿團隊正在中國，試著為公平競爭的貿易環境展開談判！我期待在不久後就和習主席碰面；我們會一直保持良好關係！」川習接下來可能會面機會包括Ｇ二十（廿國集團）、APEC（亞太經合會）等多邊機制的領袖峰會。

北京下封口令 實質進展官方說了算

中國外交部發言人華春瑩表示，中國歡迎美方來「談」，但談判和磋商必須基於平等和相互尊重；雙方談判剛開始，「結果應該互利共贏」；華春瑩前日坦言，鑑於中美經濟複雜性，指望通過一次磋商解決所有問題，可能不太現實。知情人士透露，北京已下令，除了官方說法以外，禁止媒體報導美中貿易談判的任何實質進展。

官媒中國日報社論指出，北京希望談判能產生「可行的解決方案，結束持續的爭端」，若美方有誠意傾聽和對話，將會取得良性進展，但中國「必要時將反擊美國的霸凌行為」；美國希望獲得更多的准入權，但不應逼迫中國打開大門，中國已經在進一步開放的進程中。