嚴重誤導／不滿被代言 教授：自主聯盟≠台大師生

2018-05-04

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選遭教育部退回台大重新辦理，台大自主聯盟原訂今天發起「新五四運動」、揚言罷課廿一分鐘、靜坐三小時的挺管行動。但台大行政單位昨發聲明表達不支持罷課。據了解，自主聯盟擬取消罷課行動，改為靜坐及集會遊行挺管。

請ＮＣＣ轉發各電視台 勿擴大為全校行動

也有部分台大教師不滿「被代言」，向ＮＣＣ提出檢舉函，指台大有二千二百名老師、三萬三千位學生，台大自主聯盟不能對外號稱代表台大師生，懇請ＮＣＣ轉發各電視台新聞自律委員會，勿再將台大校內或校外某一組織的行動，擴大解釋為「台大全校師生」的行動。

王泰俐函文指出，台大是一個多元聲音的校園，對校長遴選一案，師生均有各種不同看法。「台大自主聯盟」僅代表校園中一群師生的看法，但五月一日部分媒體報導成「台大師生」的抗議行動，是「以偏概全」的新聞標題，嚴重誤導大眾，她以新聞當事人（台大現職教授）身分要求更正。

王泰俐表示，「台大自主聯盟」是由台大周崇熙教授發起的一個組織團體，支持管中閔教授儘早上任台大校長，代表校內某些老師、學生以及校友的看法。五月一日的抗議活動，上台發言的四位學生則強調僅代表自己；發言的政治系蘇宏達老師及公衛學院兼任老師金傳春，也未說他們代表校內任何其他老師發言。

台大校方昨則發表聲明指出，台大尊重師生表達意見的自由，但維持學校教學研究正常運作的立場是明確的，校方並不支持罷課，亦未核准罷課行動，僅核准場地借用，校園活動不應影響到教學研究進行與師生安全。

有網友回顧歷史更發現，上次走上街頭喊出「新五四運動」的是二○一四年五月新黨為反撲太陽花學運而辦，當時甚至有統促黨總裁白狼現身，新黨議員參選人王炳忠更高歌一曲「瀟灑走一回」，當時口號是要響應太陽花學運的學生尊重政府法治、回教室上課，對比情景、訴求，讓人錯亂。