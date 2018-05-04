台大遴委會拒重選 學生遴委不贊成

2018-05-04

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部退回台大校長聘任管中閔案，要求台大重新遴選校長。但台大校長遴委會發聲明，表達拒絕重啟遴選，遴委之一的教授沈冠伶，對於遴委會的不作為也不解散提出異議，宣布請辭，另一遴委台大學生會會長林彥廷，昨天也打破沉默，發出聲明，他並不贊成遴委會刊出拒絕重選的聲明稿正文內容。

林彥廷指出，媒體在四月廿七日先刊出遴委會聲明，遴委會才發信要遴選委員追認同意，他對此程序表達疑慮。他表示，曾向遴委會詢問，如何處理部分委員的修正補充意見？遴委會卻說已公開，無濟於事。對於遴委會要求追認，他表達不贊成遴委會發出的聲明內容。

批遴委會先發聲明再要求追認

林彥廷質疑，四月廿八日遴委會所發聲明，從請求委員同意至發出新聞稿，僅歷時十二個小時，要求各委員於此段時間內，即完成充分、周詳的思慮及討論，實有其窒礙難行之處。

林彥廷也表示，他在新聞稿刊出後回信詢問：「部分委員之修正、補充主張有無獲得進一步討論？」遴委會卻告知因聲明已經公開而無濟於事，故於後續被詢問追認同意時，他表達未贊成刊出之聲明稿正文內容。

林彥廷希望遴選委員會應依循完整、正常的會議討論程序，才能使各委員具備足夠的意見交流空間。避免再因個人主張或以未得共識的措辭，逕自代表全體遴選委員意見，他也向遴選委員會喊話，勿重蹈覆徹，才能實踐全體台大師生之信託。

至於遴選委員會宣布暫時不開會，原因為教育部至今仍未發公文至台大。林彥廷則認為，不開會的前提是，此際召開遴選委員會，確實無法決議妥適的回應方式，且臨時校務會議召開在即，回歸校內最高決策機制實為妥當。

另一遴委、教育部政次姚立德昨也重申，遴委會拒絕重新遴選的聲明，他個人並不同意。至於沈冠伶教授以遴委會不開會又不解散、無法履行法定義務為由，辭去遴委，他予以尊重。