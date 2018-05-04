行政體系箝制 大學自治淪諷刺口號

2018-05-04

台大下週六臨時校務會議 只有挺管1案

〔記者林曉雲、蕭玗欣、黃以敬／台北報導〕是大學自治還是行政獨裁？

遴選案爭議不釐清

昨急開程序會確定不排別案

無視台大師生對校長遴選案有正反不同意見，台大代理校長郭大維決定五月十二日召開臨時校務會議，昨更匆促召開程序委員會，確定將只排一案討論、且建議議決「建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選等大學自治事項」，意味將只要求教育部依照遴選案聘任管中閔，對遴選違法爭議釐清或重啟遴選等校內意見，均不提案討論。

台大師生質疑，這是行政體系在箝制大學最高權力機關的校務會議，這種壓制校園民主做法，凸顯大學自治已淪為諷刺口號。

台大昨午召開程序委員會，快速通過臨時校務會議將只有一個提案，對於教育部駁回台大校長聘任管中閔人事案，要求釐清大學自治範圍，所提建議決議文，主要為大學校長之產生應屬大學自治範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項。

無視校內師生意見

台大生批這是校園民主嗎？

據指出，校方刻意安排可能有異議的委員大多無法出席的時間開程序會，昨日很快就確定時間及提案。會後校方對於有多少委員出席未說明，僅表示校務會議將在五月十二日召開，而且只有一個提案。

台大學生會前議長王羿方感慨表示，台大校長遴選程序及當選人管中閔違法爭議諸多，卻從不面對爭議做釐清。先前學生要連署召開臨時校務會議就遭受行政體系百般阻撓，這次則是行政單位逕自決定哪天開會，而且只有一個內定議案，明顯無視校內師生意見。

他指出，可想見這次會議一定會有校務會議代表提出重新檢視遴選過程瑕疵的提案，但也想像得到行政校方會如何用技術性手法駁回提案，十二日會議的結果早可想像。這是台大人樂見的校園民主、大學自治嗎？

行政單位技術性挺管

師生擬採不服從行動抗議

對於台大校方擅自利用行政權的不公正，部分台大師生擬採取「不服從行動」，不排除在校務會議提出抗議。有台大學生表示，台大行政單位過去就一直技術性挺管，三月第一次臨時校務會議即已展現粗暴行徑，對於學生和教授代表想釐清遴選爭議的提案全部擱置，這次又排除校內對遴選案有意見的師生聲音。

若惡意排除其他意見

台大教授指公信力不足

台大行政單位和遴委會高舉「大學自治」大旗，實際上卻完全違背民主程序，行獨裁之實，台大師長做出最負面的示範。

台大機械系教授陳炳煇則指出，十二日校務會議如果真的惡意排除校內其他意見，正當性、代表性、公信力明顯不足，就算做出決議回文教育部，可預見教育部依法還是必須駁回有違法問題的遴選聘任案，將使得台大校內外都面臨更大爭議及動盪，希望行政單位不要再讓台大陷入更大危機。