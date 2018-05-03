網攻嚴重 科學園區4月遭襲68億次

2018-05-03

〔記者林良昇、洪友芳／綜合報導〕台灣高科技產業遭到網路惡意攻擊嚴重，科技部長陳良基昨在立法院答詢指出，據科技部監控台灣科學園區的網路，光四月台灣的科學園區網路遭惡意程式攻擊竟超過六十八億次；陳也指出，據國家實驗研究院統計，有三分之一以上的惡意攻擊會經過或到達台灣。

對此，竹科管理局局長王永壯僅低調表示，每天都會遇到駭客攻擊，光是管理局本身就有水電、污水、通關、財政收支等不同系統，除了委託代監控之外，也設有防火牆，以擋駭客攻擊。

立院教育及文化委員會昨審查「科學工業園區設置管理條例修正草案」，邀陳良基報告並列席備詢；民進黨立委陳亭妃質詢時指出，我國政府網路近幾年屢遭組織性的駭客攻擊，且次數增加，以今年為例，中央政府一級機關有四十二件被攻擊案，三級機關有一件被攻擊案。她表示，組織性駭客手法越來越精準，可竊取機密文件，若在科學園區發生，一旦資安沒做好，恐影響整個台灣的發展，因為都是台灣最精華的產業。

竹科盼資安廠商進駐 帶動產業發展

陳良基坦承，駭客攻擊確實是很大的問題，陳亭妃所提只是「冰山一角」。科技部有二十四小時的資安監控中心，監控對科學園區的網路惡意攻擊，從今年四月一日到四月三十日，蒐集到的惡意程式攻擊高達六十八億次。

陳良基說，科學園區管理局會去掌控相關管理的資料，異地備援保障資料安全性，也會協助、教育廠商維護，層層做管控。陳良基指出，台灣可能因地緣關係，是特別的區域，根據國家實驗研究院統計，所有惡意程式的攻擊中，大概有三分之一以上會經過或到達台灣。

陳亭妃詢問，有無方法在法律方面做協助；陳良基指出，資安法草案已經送入立院，科技部也正在考量「敏感科技保護法」有無必要立法，用專法的形式處理，已經在做分析研判。

竹科管理局主管則透露，因應網路資安攻擊越來越多，擬本月在竹科宜蘭園區首度舉辦資安競賽，邀請學生組成團隊當駭客，針對竹科廠商的產品進行攻擊，測試資安防護能力，未來也盼更多資安廠商進駐竹科，帶動產業發展；這名主管說，「這種事不能講太清楚、也不能說防範得很好，不然駭客會來挑戰」。

此外，立院教育及文化委員會昨也初審通過「科學工業園區設置管理條例修正草案」，將法條內容「科學工業園區」改為「科學園區」，擴大引進各類創新研發事業，放寬科學園區的進駐組織類型，以利多元類型的創新研發事業。