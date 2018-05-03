余建新買不起三中 馬堅持全賣

2018-05-03

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案，上週兩度傳喚前總統馬英九到庭說明。據悉其主因在於北檢近日取得理律法律事務所當年代表三中買家余建新名下榮麗公司，與國民黨間往來的電子郵件，郵件內容點出余的資產只夠買中視，因此要請馬解釋為何最後仍選定余包裹出售三中，不料馬竟全程保持緘默。

往來電郵 揭交涉內容

據了解，二○○五年十二月廿四日，國民黨趕在廣播電視法規定黨政軍退出媒體的最後期限，以四十億元價格將三中包裹售予財力不算雄厚的榮麗，但雙方當日只簽「簡約」，並未簽訂正式的「買賣議定書」，余建新僅支付簡約中約定的四億元訂金，便為國民黨解決中視、中廣可能被撤照的燃眉之急。

余建新簽約 訂金4億

由於余建新當時的財務狀況，根本不可能吃下三中，因此北檢歷次庭訊，曾就此詢問馬英九、中投前董事長張哲琛及前總經理汪海清等人，釐清國民黨當年是否為了擺脫廣電法束縛，以非常規交易方式選定余建新為三中買家，但相關人等均否認有預選買家等不法。

上週五庭訊時，北檢對馬、張、汪三人提問多達五十一個問題，另提示廿二項新證據，據悉就是理律法律事務所合夥律師李念祖當年以榮麗董事兼法律顧問身分，代表榮麗與國民黨協商、議約的電子郵件往來紀錄，就連當初信件夾帶的附件也被檢方完整取得。

據悉，檢方取得的郵件內容，包括余建新當時有多少資產、余背後有哪些金主，以及中視交易案到底該以資產負債表還原每股淨值約六．五元，還是要以每股市值約十元來進行交易等交涉內容。

此外，三中簡約簽訂後兩個月，馬英九曾找張、汪與余密會，該次會議也被汪收音，上週五檢方首次播放該次會議錄音，針對馬有無在該次會議前後私下找余交涉，要求三人當庭釋疑。

馬不答 自認事證不利？

據悉，檢方去年十一月首度訊問馬時所播放的錄音檔，與馬、余、張、汪密會並提及「回饋說」等內容有關，而上週播放的新錄音則是「回饋說」的「前因」，當時余不惜以解約三中做為中視砍價的籌碼，馬則被錄到在雙方僵持之際出面協調。但馬在上週兩次庭訊中均放棄替自己澄清的機會，始終保持緘默。

曾任北檢主任檢察官的律師胡原龍認為，馬之所以保持緘默，應是自認北檢心證與持有之事證均不利於他，未來一定會起訴他，與其供詞被挑毛病，不如等起訴後再到法庭上公開陳述。