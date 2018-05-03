選對會私下會柯》姚文智震驚：黨勿鬼打牆

2018-05-03

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨選對會前晚與台北市長柯文哲私下會面，爭取民進黨提名競選台北市長的姚文智昨聞訊後表示「非常震驚」，並質疑民進黨昨日才啟動選對會程序，前晚卻跟柯碰面，對黨內積極表態參選的同志如何交代；姚文智並說，台北市長人選拖了很久，盼民進黨「不要再鬼打牆」，應自提人選、盡快決定初選流程。

民進黨選對會昨下午針對台北市長選戰討論，據轉述，過半的選對會成員支持台北市長選戰自提人選，不過，仍未做出最終決定。姚文智昨受訪表示，地方里長、基層民意代表的意見都表達得很清楚，「不曉得選對會在猶豫什麼」，民進黨應比照初選流程、自提人選，趕快展開第二階段初選流程。

姚文智說，選對會前晚拜訪柯文哲，他也覺得很奇怪，為什麼選對會與柯碰面，黨內有意參選台北市長的同志都不曉得，這到底是「選對會」還是「選錯會」？選對會下週才要徵詢各參選人，前天卻見了柯市長，「這樣選對會未來要站在什麼立場討論事情？」選對會成員與柯文哲會面的內容，「難道是去簽離婚協議書嗎？」應公開對外交代清楚，才能獲得大家信賴。

難道是去簽離婚協議書嗎？

立法院民進黨團總召柯建銘昨接受廣播專訪時表示，民進黨過去在台北市長選戰，再差至少都能拿到三十％的得票率，若民進黨在台北市自提人選，柯文哲贏的機會不高，且「市長落選就宣告柯文哲時代結束」，怎可能再選總統？

柯建銘說，他也曾勸柯文哲話少講一點，有時應多思考一下，但每次都失望，不過，柯文哲最近比較收斂，「他若要亡羊補牢還來得及。」