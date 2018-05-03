等了24年 丁守中終於拿到入場券

2018-05-03

記者施曉光／特稿

以問鼎台北市長寶座為一生志業的前國民黨立委丁守中，走過二十四年的漫漫長路，每次參與初選，總是不被黨內視為最強的一棒，屢敗屢戰，但始終不改其志，昨日總算修成「正果」，拿到參加台北市長選舉的入場券。

不過，昨日媒體還是不免關切國民黨在台北市長一役，是否可能重新上演「換柱」戲碼，這對丁守中贏得初選的歡愉背後，難免留下些許晦暗。讓人玩味的是，二○一六大選藍營無人願意征戰，當時丁守中第一時間跳出來表態支持不被黨內看好的洪秀柱，或多或少反映自己同樣有志難伸的惺惺相「憐」之情。

略帶學者驕矜自負氣息，長達七屆的立委資歷，並且多次獲得公民監督國會聯盟評鑑優秀的丁守中，除了未曾歷練政務職外，其實政治輩份在藍營圈中應當不低。一九九○年開始擔任立委，當時的馬英九也只是研考會主委，國民黨長期執政，丁守中卻始終無緣仕途，不免有些懷才不遇之憾，只能依循選舉之途，為自己創造政治舞台，卻又無奈接連遭遇馬英九、郝龍斌、連勝文等人斷其去路，這對滿懷豪情壯志的他來說，自是難以接受。

然而老驥伏櫪，壯志未死，如今前方看似已無黨內障礙，這場等了二十四年的台北市長選戰，對已過花甲之年的丁守中而言，如果壯志未酬，恐怕就是個人政治生涯的最終一役，可想當會竭盡股肱之力。

不過，如何突破略顯老派的政治形象，並且對上年輕世代的胃口，真正拋棄國民黨的舊包袱，爭取到中間選民支持，才是「老丁」能否再造春天的關鍵。