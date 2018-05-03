丁守中出線 「與柯民調伯仲之間」

2018-05-03

〔記者蕭婷方、施曉光／台北報導〕國民黨台北市長初選民調出爐，確定由五度角逐初選提名的前立委丁守中出線，將代表國民黨出戰年底台北市長，國民黨預計下週正式提名。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪時指出，丁守中與市長柯文哲民調對比加權後，支持度都維持在四十幾％的伯仲之間，丁甚至贏柯一至二個百分點。

參加國民黨內初選者包括前立委丁守中、孫大千、張顯耀與台北市議員鍾小平，經兩場電視辯論與三天民調後，昨公布結果。

依國民黨公布的初選民調結果，丁守中平均支持度有四十七．六三％、孫大千十八．二一％、張顯耀十七．二四％、鍾小平十六．九三％，相對於三位競爭對手，丁守中民調大幅領先卅個百分點。

黃呂錦茹表示，丁守中耕耘廿多年、對市政熟悉，機會永遠給準備好的人，丁頻繁拜訪基層，社區也頻辦說明會，民調才比較有優勢，民眾也許比較喜歡穩紮穩打的候選人。

民調也將四人與柯文哲進行支持度對比。黃呂錦茹表示，兩人的對比民調都在伯仲之間。

據指出，根據三家民調公司的原始數據，丁守中與柯文哲的支持度為：《艾普羅民調》，丁以三十三．六％領先柯的三十三％；《TVBS》，丁以三十八．○一％領先柯的三十．七二％；《聯合報》，丁以三十七．四七％領先柯的三十．六九％。

輔選人士指出，三家民調的表態率都達七成以上，在假設民進黨不推人的情況下，丁、柯對決已呈現近五五波態勢，柯文哲當年竄起的三隻腳，在原本藍、綠支持者棄柯之後，如今只剩下一隻，也就是在藍、綠之間所擠壓出來的所謂白色力量。

藍稱柯只剩「白色力量」

該人士指出，柯文哲的支持度已經不穩，丁守中未來要克服的是與年輕選民的溝通，市政願景也要符合年輕族群想法，國民黨認定民進黨最後還是會禮讓柯文哲，在兩強對決下，丁守中很有機會勝出。

丁：會讓外界看到爆發力

面對年底台北市長選戰，丁守中表示，未來仍會勤走基層，結合市議員和里長，贏得選戰，讓外界看到他的爆發力。丁現場也邀請孫大千、張顯耀與鍾小平加入輔選陣營，希望黨內能夠團結。

至於藍營基層有聲音要管中閔出馬參選台北市長，黃呂錦茹說，黨內初選機制已經走完，丁民調很高，管中閔也沒意願參選。黨內人士說，國民黨絕不會重演過去「換柱」的失敗戲碼，既然依照民主機制產生人選，就會全力輔選丁守中。