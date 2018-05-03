2018-05-03

記者鄒景雯／特稿

台大遴選事件從一月五日發展到今天，「挺管派」想要餘波盪漾，事實上已經一槌定音。這可以由兩大特色看得出來，第一，鮮少有法律學者與專業人士出面為管相挺，甚至對台大遴選委員會開出第一槍的遴選委員，正是法律系教授；第二，這些天推動連署、抗議、罷課的發起人，從面孔、資歷，歸納其所信奉者，恐怕清一色，全是校長統治的治，而不是大學自治的治。

這兩點，非常關鍵。台灣已經進步到這個階段，各方的當事人又都是知識份子，任何的行動如果不依法，那就是胡鬧，所謂秀才造反，而且又是些舊學閥，不要說三年，再多年，也肯定不成。

何以鮮有法律背景者聲援？因為只要有基本常識概念的，就知道管中閔這個案子，是「杇」不起來的。先不提二○一七年尚未取得台大同意，管中閔即赴台灣大違法兼職，只就這次校長的遴選，管中閔就違背了遴選告知義務，涉嫌故意隱匿，蔡明興也違反了行政程序法的迴避義務，導致台大校長的遴選發生重大瑕疵。就此，學法的人知之甚詳，要臉的，怎麼好硬拗呢？或許因為這樣，於是檯面上出現了現在大家看到的組合。

這些助拳的，破罐子破摔，也就罷了，管爺自己，切身權益，不能拿是學計量經濟的來擋箭，就隨便信口開河。最近，他上媒體哭得悽慘：不再參加遴選，未來要就教育部的駁回聘任，採取法律途徑或提出訴願。讓「管粉」很激動。但是抱歉，管爺沒有這個資格，他不是教育部拒絕處分的當事人，台大才有權利興訟，然而相關罪證如前所述，失敗的機率很大。

由前校長陳維昭擔任召集人的台大遴選委員會，這次讓大眾看透，他們是糊里糊塗在先，事後又和稀泥，不想得罪財團金主，讓第一學府的風骨蕩然無存，雖謂一文錢逼死英雄漢，沒錢辦不了事情，現在興學不易，遴委會的心情可以理解，但事發後，一副神聖不可侵犯之狀，當年警總進校園逮捕學生，沒見他們奔走、發聲的一群人，突然搖身一變，要捍衛「大學自治」，真的是臨老學民主，不是入花叢，也不是壞事，但是也要學對才可以。

既言大學自治，就不是校長與行政高層幾個人自己關起門來獨裁統治，難看的是，如今上檯面的，孫震前校長兼前部長，李嗣涔前校長，還有外校幾個色彩鮮明的校長，許多都勾串得出在學界相互支援的關係網絡，大學怎麼會是這種樣子？還是學生說得妙，罷課二十一分鐘？拜託學長，去上個廁所、抽根菸的時間都不夠呢！