台大校務會議只談「反對教部」 師生批獨裁／跨校學生組織發起「拒絕沒有校園民主的大學自治」連署

2018-05-03

〔記者黃以敬、林曉雲、吳柏軒／台北報導〕喊出大學自治口號，就可以不要校園民主？

台大校長遴選案出現諸多爭議，教育部決議退回要求重選，但台大行政單位將提出訴願，台大代理校長召開行政會議，決定五月十二日將召開臨時校務會議，今天就開程序委員會排定議程，但台大行政單位將只提一案，「建請教育部依大學法規定，處理大學遴選結果等大學自治事項」，逕自決定不讓校務會議有討論其他任何可能選項，引發部分師生不滿。

台大校務會議代表、國發所教授劉靜怡質疑，這根本是「一大笑話」。部分台大學生在網路串聯發聲，質疑學校行政單位「無法無天」，視校內教授與學生如無物，以行政力凌駕、箝制大學法明訂為大學最高權力機關的校務會議，這樣的大學自治已成「行政單位的一言堂」。

大學自治恐成寡頭學閥保護傘

多所大學學生會昨日則串聯發出聲明，要求大學自治必須先要有「校園民主」，否則將成寡頭學閥的保護傘；大學自治是對外保障大學學術、講學、學習、研究的自由，但不能容許違法，而且前提是須有校園民主，尤其要讓身為大學主體的學生、教師都能對校務決策有參與討論、發言的權利。近期各大學校長遴選爭議不斷，及從未落實民主的大學，都指向大學的制度性變革刻不容緩。

學生團體昨發起「校園民主是大學自治的前提！儘速修改大學法！」連署已獲大學法改革陣線、台大研究生協會、政大學生會、交大學聯會、台師大學生會、 清大學生議會、台科大學生會、東吳大學學生會、東海學生會、東華學生會、中興學生議會、陽明學生會等十多個學生團體連署。

他們呼籲，一、應速修大學法，私大校長遴選不該由董事會全權決定，公私立校長遴選委員會須納入學生代表。二、大學高呼「大學自治」口號，亦應檢視是否實踐校園民主，大學生要拒絕沒有校園民主的大學自治。