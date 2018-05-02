中國砸900億 買多明尼加

2018-05-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加昨宣布與中華人民共和國建立外交關係，並與我斷交，外交部長吳釗燮昨上午召開國際記者會，宣布即刻終止與多明尼加關係。吳釗燮嚴厲譴責中國以鉅額投資誘迫多國與我斷交。據悉，中國承諾投資金額逾九百億台幣。吳釗燮說，對於中國動輒挖我邦交國、粗暴打擊台灣國際參與等行徑，我國深感不齒，也強調「絕不在壓力下低頭」。

繼聖多美普林西比與巴拿馬，在蔡政府上台後，多明尼加是第三個與我斷交的國家。

台、多斷交 我外長譴責中國粗暴

吳釗燮昨發布中華民國外交部聲明指出，中國繼挖走我友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫多明尼加，致使其片面斷絕與台灣長達七十七年的外交關係。吳釗燮並宣布，為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定即日起終止與多外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

消息人士透露，中國向多明尼加提出三十．九四億美元（約九二八億台幣）的投資承諾，吸引多明尼加轉向。投資項目包括二．二億美元的平價住宅、四億美元的高速公路、十六億美元的港口鐵路、五千萬美元的民航局中心虛擬系統、三億美元的天然瓦斯發電廠、三．五億美元的多功能水力發電廠與一．七四億美元的廢棄物焚化廠，投資形式以貸款為主。

我停止多明尼加合作、援助計畫

吳釗燮並細數雙方自一九四一年建交以來，台多合作推動稻米增產計畫、興建多京科技園區、改善多國治安並興建特殊兒童整合照顧中心以協助貧窮家庭等，計畫受多國人民肯定，成果豐碩。根據我國合會網站，台灣也在多國推動竹產業、水產養殖與醫事人員訓練等計畫，但多國政府仍昧於中國不實的投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民期待，以及台灣多年來協助國家發展的情誼，自二○一六年起兩度與中國進行建交談判。

吳釗燮也正告中國當局，動輒以鉅額金援等金錢外交之手段挖我邦交國，加上打擊台灣國際參與的粗暴行徑，我國對此深感不齒並予強烈譴責。吳釗燮痛批北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，嚴重傷害台灣人民感情。