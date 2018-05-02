吳釗燮：其他邦交國目前穩定

2018-05-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加與我斷交，我國邦交國數量降至史上最低的十九個。外交人士說，中國長期挖我牆腳、騷擾我邦交國，「全部都有、無一例外」；至於會否繼續發生斷交事件？外交部長吳釗燮昨則說，多明尼加狀況特殊，其他邦交國關係目前還算穩定。

我友邦長期被中國騷擾 無一例外

自去年巴拿馬無預警與我斷交後，外界便擔憂會否引發雪崩斷交潮。吳釗燮昨指出，對於其他願意和台灣維持穩定邦交的國家，我方都抱持感謝之意，吳也向這些友邦喊話，這段期間內若有什麼議題盼和台灣洽談，我方很樂意討論。

至於邦交國數量會否繼續探底？吳釗燮說，多明尼加狀況特殊，其他邦交國目前邦交關係還算穩定。例如去年曾被點名邦交不穩的海地，海地外長現正訪問台灣，訪台目的就是安排海地總統摩依士訪問台灣，「從這來看邦交不會有問題」。

不過，我歐洲唯一友邦梵蒂岡，因與中國進行教務談判，多次被傳與我邦交恐生變。吳釗燮表示，梵中教務協議談判還在進行中，我方掌握相關談判並不涉及政治議題，意指即使中國與梵蒂岡簽署協議，與我邦交也不會有立即的危險。

外交人士表示，中國長期挖我牆腳、騷擾我友邦，「老實說全部（邦交國）都有」，無一例外，我外交人員「每天都擔心如何固邦」。在拉丁美洲，自巴拿馬去年倒向中國後，我即透過美方影響力鞏固拉美友邦，美方也盡力幫助台灣；但他坦言，若從這次多國斷交結果論來看，「確實沒有達到目的」。

吳釗燮說，美國政府關心拉美整體情勢，對這件事情表達非常關切態度。吳提醒國際社會，中國慣以不實的承諾欺騙我邦交國建交，之後卻未誠實履行，如在哥斯大黎加並未履行所承諾十億美元煉油廠及四億美元的公路工程；近者如承諾聖多美普林西比的一億四千萬美元贈款毫無下文，機場擴建及深水港工程亦迄無動工時間表。

吳強調，中國以天文數字的巨額金援，一再挖角我友邦，但我國對外政策不會因此調整成「和中國一樣的金錢外交」，將繼續透過實際能夠協助他國人民福祉的方式，推動合作計畫。