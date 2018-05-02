總統批中國 實質破壞兩岸現狀

2018-05-02

挖我牆腳、軍機軍艦繞台、外交打壓

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕多明尼加宣布和中國建交，並與我國斷交。蔡英文總統昨出席國防安全研究院揭牌典禮演說時呼籲朝野團結，並批評中國軍機軍艦繞行、外交打壓，都是對兩岸關係不友善、破壞性的作法，讓國人失望，徒增兩岸關係變數，實質破壞兩岸關係現況。

蔡英文出席國防院揭牌典禮時面色凝重，並主動提及多明尼加和我國邦誼生變之事。蔡表示，我國和多明尼加正式終止雙方外交關係，對各界而言，心情都有幾分沉重，這也是中國對台灣再次的打壓，「大家都心知肚明」。

蔡英文說，現在是我國要團結的時刻，政黨的利益不該大於國家利益，盼朝野放下成見一致對外。

蔡英文表示，無論中國軍機、軍艦的繞行，或是外交打壓，對兩岸關係都是不友善、破壞性的作法，中國這些動作都會讓台灣人民失望，徒增兩岸關係的變數。

政府不會委曲求全 堅定守護台灣

蔡英文也說，中國這些作為，已實質破壞兩岸關係現狀，不尊重台灣民主體制，片面改變台海穩定現狀，不是中國作為一個區域負責任的大國，應有的作法和態度。

對於邦交生變等衝擊，蔡英文表示，雖然台灣面對嚴峻的外交情勢，但政府不會以犧牲主權、犧牲人民尊嚴的方式，委曲求全，政府將堅定捍衛國家、守護台灣，保護我國自由、民主的生活方式，也不容許這些基本價值受威脅，這是政府不變的使命。

蔡英文昨接見吉里巴斯駐台大使游黛姤時表示，為了維護國家的主權與尊嚴，因而宣布終止與多明尼加的外交關係，在這裡看到游黛姤大使，我們也倍感友邦的支持力量。

總統府聲明指出，中國對台灣的持續打壓，都是以台灣全體人民的利益及國家生存發展為威脅的目標。總統府也說，政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴。