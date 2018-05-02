獲我援贈悍馬車 多明尼加立刻翻臉

2018-05-02

早和中國偷來暗去 還誆稱與我維繫邦誼

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／台北報導〕多明尼加昨與中國建交，我政府也宣布與多明尼加斷交。據了解，主責外交的多國總統府副部長，半年前才告訴我政府高層說，「多國總統決定繼續維持邦誼」。外交系統近兩天獲報邦交不穩後，我方前晚開始徹夜聯繫多國高層，對方仍稱「不知情」；至昨早七時，多國代理外交部長正式告知我駐多大使湯繼仁將與中國建交，一小時後宣布建交。

我近日接獲訊息 對方高層竟稱不知情

外交部長吳釗燮昨說明，多明尼加自二○一六年底起，兩度與中國進行建交談判，期間雙方互動密切，因此被我列為邦交不穩國家。據了解，多明尼加與中國在二○一六年下半年及二○一七年三月，在歐洲與拉美兩個非我邦交國的第三地，與中國進行建交談判。

多明尼加與中國 前年起兩度談判建交

吳釗燮說，我政府為鞏固邦誼，前部長李大維曾於去年七月訪多。但政府高層透露，主責多國外交的兩位重要人士多國外長與總統府副部長，當時都避不見面。之後外交部次長劉德立緊接著八月前往多國，卻仍沒見到兩人；劉德立十月時再度前往多國懇談，終於見到對方。

政府高層透露，去年十月見面時，多國總統府副部長作為總統最重要的外交幕僚，告知我方，「總統決定繼續維持邦誼 」，我方便開始和多明尼加洽談新的合作備忘錄（MOU），包含我方援贈悍馬車等事項，今年正式簽署。

但我方並非全無警覺，原先規劃援贈兩架UH-1H直升機、一百具備用發動機與九十輛悍馬車等，總值約十億台幣，但審慎評估後，我僅於今年一月送出五十輛悍馬車。如今斷交，我方不會追回這批悍馬車，也不會再撥交剩餘軍備。

在MOU簽署後，外交部亦察覺雙邊關係依舊停滯，即進入高度警戒狀態；湯繼仁前晚回報，多國外交部代理部長將約見他，但因湯任大使兩年多來，從未被多國外長或次長約見，擔憂邦交生變，便立即回報外交部。我方外交人員徹夜透過多重管道探問此事，包括多國駐台大使索托、多國情報局長、第一夫人與國防部長等，對方都稱「不知情」。

直到台北時間昨早七時，多國外交部代理部長才正式告知我大使，多國將與中國建交。

馮世寬去年往訪 敦睦艦隊上月才交流

事實上，我國和多明尼加軍事交流密切，國防安全研究院董事長馮世寬去年八月任職國防部長時，到多明尼加拜會該國國防部長寶林諾上將，兩人互贈勳章。諷刺的是，我海軍「敦睦艦隊」上月十九日至廿一日還抵達多明尼加交流，豈料事隔不到半個月，兩國邦誼告終。