鋼鐵業︰勿割地賠款 經部︰窮盡一切溝通

2018-05-02

〔記者羅倩宜、林菁樺／台北報導〕美國鋼鋁稅公布第二波豁免名單，台灣還是未列入。國內鋼鐵業者並不擔憂鋼鋁稅衝擊，因涉及二三二調查品項僅占台灣出口鋼品的九．五％，其餘九成的出口業者反而是擔心談判時「割地賠款」；經濟部國貿局表示，當然擔心有更多國家獲得豁免，對我國業者更不利，經貿團隊將窮盡一切方法與美國溝通。

鋼鐵公會總幹事沈錦全表示，南韓鋼品過去已先被美國課反傾銷稅，稅率高於台灣業者，例如韓油氣管稅率逾三成，台廠只有個位數；此次南韓豁免有附帶條件，一是數量管控，韓鋼管銷美依去年數量打五折、其餘鋼品打七折，二是韓國開放美車進口，從每年兩萬五千輛增至五萬輛。他認為，台灣過去紀錄良好，反傾銷稅率被降得很低，即使尚未被豁免，仍可審慎樂觀。

他指出，涉入鋼鋁稅的台廠前幾年已分散市場，例如鍍鋅廠燁輝，銷美比重降至三成以下，透過另兩大市場歐洲及東協來調節；中鴻、天聲等油管廠，近年銷美大增，但占營收比重不高；且二三二調查公布後，美國油管價格大漲，即使被課稅，也足以吸收。

反而是未銷美或未列入鋼鋁稅的國內鋼廠擔憂，政府談判時「割地賠款」；因國內不少業者是從中國進口原料鋼材，加工後供應內銷或非美國市場。近期國貿局為解決美方「台灣鋼品從中國轉口」的疑慮，將業者的進口許可證效期縮短，就引發部分業界反彈。

國貿局發言人徐大衛指出，關稅影響相關行業出口競爭，經貿單位將「窮盡一切可能」繼續與美方溝通；有官員分析，從這份新名單來看，美國只是先整理暫時性豁免國家清單，台灣過去尚未列入名單中，無須太過悲觀。