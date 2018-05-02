美暫免6盟友鋼鋁稅 台灣仍落榜

2018-05-02

加、墨、歐盟延長1個月

阿根廷、澳洲、巴西可望永久豁免

〔駐美特派員曹郁芬、編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國川普政府派遣高階官員訪中談判前夕，白宮美東時間四月卅日晚間（台灣時間五月一日）宣布，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳洲、巴西等六大盟友取得美國延長豁免鋼鋁稅一個月，讓華府可專心應付與中國間的貿易談判；目前僅南韓在上月宣布達成重修美韓自由貿易協定（FTA）的原則性協議時，取得永久豁免美國鋼鋁稅。

日本、台灣、印度等美國盟友從三月迄今，都未進入美國鋼鋁稅兩波暫時豁免名單；美國以國家安全的防衛性理由開徵鋼鋁稅，雖主要針對中國、俄羅斯等產能過剩國家，但也透過關稅手段來施壓盟友進行貿易談判。

根據白宮聲明，歐盟、加拿大、墨西哥被授予和美國協商「最後」卅天窗口，以取得永久豁免鋼鋁稅；加、墨、美正重談北美自由貿易協定（NAFTA），歐盟面臨談判鋼鋁配額、或降低美國工業產品關稅的協定。

阿根廷、澳洲、巴西也取得延長豁免鋼鋁稅卅天，但白宮表示已與這三國達成原則性協議，相關細節「將會很快完成」。換句話說，這三國六月一日之後應可繼續享有豁免待遇。

歐盟不滿︰拉長市場不確定性

川普今年三月八日根據美國貿易法案的二三二條款在白宮簽署行政命令，對進口美國的鋼鋁分別課徵廿五％、十％的關稅。不在暫時豁免名單上的國家已從三月廿三日起徵稅。

歐盟週二回應，並不滿意華府只再給予一個月短暫豁免，稱此舉「拉長市場不確定性，已影響到企業決策」；歐盟應獲得全面及永久豁免，「作為美國長期夥伴和盟友，歐盟不會在威脅下進行談判」，談判必須平衡和互利。歐盟先前已表態，若未能取得永久豁免，必將反擊，報復對象涵蓋哈雷重機、波本威士忌等美國品牌。