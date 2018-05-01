2018-05-01

記者鄒景雯／特稿

台大校長遴選過程出現了嚴重瑕疵，這是一樁顯而易見的事情，何以教育部裁決後，仍有些人寧願把頭埋在沙裡，就是不願就事論事？其實說穿了，這起事件觸碰到一個非常核心的分歧，這些年，我們一直在談轉型正義，在教育界的轉型尤其尖銳且迫切。

道理很簡單，想解決問題的人，一定是把複雜事項簡單化，不願面對問題的人，才會將簡單事態百般複雜化，看看台大學生代表的清新與台大校方的顢頇，正是呈現了這樣的對照。可以說，這些在「上位」的成人，已經失去了赤子之心。

這也不僅是台大的問題，若干國立大學發起所謂黃絲帶行動，以及一些私立大學校長聯合聲明，好似同仇敵愾；但很快的，閱聽大眾會在網路與報章上，迅速讀到這些學校的學生投書，不約而同，年輕人以親身經驗列舉了這些校長們密密麻麻的治校爭議事件。這是怎麼回事？這些打著「大學自治」旗幟的成人，在走上第一線為「管中閔遴選模式」圍事前，是不是應先解釋一下，他們的後方怎麼丟出這麼多石頭！

這些大學校長中，出來與教育部嗆聲不是第一次，許多是老面孔。去年一個顯著案例，就是所謂「一中承諾書」風波，當時教育部查出部分大學多年來為引入中生來台就學，居然逕行配合中國要求，出具承諾書、聲明書、保證書等樣態不一文件，申明該校教學內容不涉政治議題、一中一台、兩個中國等等。這些行為違反「兩岸人民關係條例」，因而遭教育部發函糾正，他們同樣是振振有詞，嘴臉與今天差不多。

這些大學主事者就是這樣「自治」的。課堂上，不能談政治，是要廢掉政治系嗎？不能談台灣，那怎麼有台灣的大學？因此，這些大學校長不只是未能依法行政，連最基本的教學自由，都覺得可為政治服務，甚至對象還是敵對的境外強權。或者說，他們對中華人民共和國的順服，遠大於對自己政府的理解？

管中閔、蔡明興、台大校方所犯錯誤必須改正，這標準放諸四海皆準，為什麼輪到管爺身上，就不能是非分明？難道因他曾是國民黨、馬政府的政務官？是的，看到馬英九出面聲援，這不算政治操作？難道因為中國國台辦所多次點名力保？是的，不少大學過去是有簽下學術「賣身契」的紀錄。

如真因這樣，難怪許多老校長到現在仍對政黨輪替所楬櫫的新時代適應不良，還浸淫在黨國復辟的八年威權榮光中。那由這些人所治理的高等教育，能不徹底推動轉型嗎？這是比管中閔當不當台大校長，更龐大的改革工程，台灣人該徹底覺醒了。