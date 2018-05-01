黃武雄肯定教部 質疑台大校園民主出問題

2018-05-01

〔記者林曉雲、黃以敬、洪美秀／台北報導〕台大校長遴選案由於未揭露資訊、未利益迴避、違法兼職等爭議而遭教育部退回台大重選，但遭台大行政單位、管中閔、國民黨及挺管人士指涉「大學自治」；民間教改大老、台大退休教授黃武雄昨發文直指，台大校長遴選引發重大爭議，其實是遴選程序出了問題，例如違反利益迴避原則，受到一些台大師生公開質疑，教育部先前給過台大自主解決內部爭議的機會，台大校務會議卻封殺所有釐清的提案，顯然更是台大的校園民主出了問題。

對於大學校長和教授跟進台大教授管中閔以大學自治遭干預之名而反彈，自一九八○年代就積極主張校園民主、大學自主的黃武雄則語重心長提醒，知識份子不宜人云亦云，也不宜根據罔顧事實的謊言民粹行動，而應依據事實去行動。

而教育部月前曾請台大校務會議討論，這是尊重大學自主的作為，值得喝彩。根據大學法，台大校務會議是台大最高權力機構，理應承擔起責任做出決議，才是「大學自主」。可惜先前台大校務會議不能進行實質討論，主持議事者封殺所有相關提案，用「擱置」逃避釐清爭議的責任，這是台大部分行政人員不珍惜大學自主。顯然台大的校園民主出了問題。

財團介入 不能拿大學自治遮爛瘡

對於台大遴選及管中閔未落實利益迴避等爭議，台北大學教授沈伯洋則發文指出，其實大學最大問題是近親繁殖、不遵守法制、財團介入、凡事皆可喬的運作模式。要解決這個問題非常困難，為什麼？因為要拔一堆爛瘡，會一次死很多人。

他更直言，大學自治是重要的，作一個學者不可能反對。但今天這個局用大學自治打，真的是想要重建大學法制嗎？根本不是，只是模糊焦點；「大學自治是前述那種爛瘡的遮羞布」。要真正解決問題，必須重建大學法治、用嚴格的法制檢驗每一個環節，不只是台大，而是所有大學。

遴選爭議頻傳 應推國立大學法人化

不僅台大，成大、陽明等諸多大學校長遴選陸續傳出問題而引發校內外質疑，但國立大學校院協會等不自我檢視大學遴選問題頻傳並提出具體改善辦法，卻僅發聲明高喊「基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果」。

交通大學校長張懋中昨天則呼籲「國立大學法人化」。他表示，不幸近日大學校長遴選爭議不斷，嚴重不利台灣發展，根本解決之道，應儘速推動公教分離、國立大學法人化，與政府區隔，由董事會負責校長遴選，校長治校；可讓教授安心治學，學生努力增進學能。權責分明，就能避免掉不當的紛擾。