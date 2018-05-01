台大生支持重選 批校方放棄大學自治

2018-05-01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上週五退回台大校長人事案，以台大校長遴選是不公平的選舉，要求台大重新遴選，遭未被聘為台大校長的管中閔以「大學自治」反撲。但台大學生們認為，是台大自己放棄了大學自治的機會，校務會議以議事技術擱置了「維護大學自治的學生提案」，呼籲台大應依法重選校長。

對於台大校長爭議，有關於管未揭露兼職、遴委未利益迴避等爭議，台大博士生林凱衡表示，這些問題，遴選委員會當初應攤開講清楚，而且台大臨時校務會議更不應擱置有關想釐清管中閔及遴選等各種爭議的提案，連管中閔自己從不出面說明，顯示台大無法處理校內爭議，是台大自己放棄了大學自治的機會，讓教育部最後做出退回遴選案的決定。

林凱衡表示，現況是台大只好重選，重選可能需時一年，若台大行政單位和管中閔還要提訴願、行政訴訟甚或釋憲，可能更要耗時二年以上。

台大研究生協會會長王昱鈞也直批，管中閔各種爭議被爆出後，管卻從不出面說明，而台大校務管理相關單位，則是各種閃躲和各種不成案，沒想要釐清爭議、給全校師生清楚交代。前教育部長潘文忠已給台大校務會議釐清爭議的機會，但二月學生連署召開臨時校務會議希望釐清爭議，卻受到台大程序委員會刁難阻礙，包括學代會前議長的簽名竟不被認可、提案被移動等等，三月臨時校務會議更將全數提案擱置而無議決。

王昱鈞指出，台大校務會議擱置的不只是提案，更擱置了「大學自治」，大學要對自己作為負責及面對爭議，有可供討論的運作規則，大學自治不應是一小群人壟斷校園權力與分配的堡壘，更不應成為忽略校園聲音、鼓吹族群主義的遮羞布，校方及遴委會不解答疑問，如此的台大又怎能高舉大學自治之名？