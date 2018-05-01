家屬怒「消防員的命不值錢嗎？」

2018-05-01

痛批火這麼大 還派消防員進去

〔記者李容萍、周敏鴻／桃園報導〕行政院長賴清德昨天前往敬鵬大火罹難消防員靈堂弔唁，慰問、傾聽家屬意見，有家屬痛批「火這麼大，為何還派遣消防員進去？」「消防員的命真的這麼不值錢嗎？」家屬更質疑，現場指揮官根本派遣錯誤，才導致五名消防員受困火場殉職。家屬也提出殉職消防員入祀忠烈祠的請求。

提出殉職消防員入祀忠烈祠請求

賴清德表示，火災瞬息萬變，桃園市長鄭文燦已下令調查原因，桃園消防人力近三年來增加，設備更齊全，未來仍需研究改善，他會要求今後工廠必須提升自救能力，避免再發生消防員嚴重傷亡事件。

賴清德︰將要求工廠提升自救力

殉職的山峰分隊消防員游博瑜（廿四歲）胞弟感嘆，他的哥哥沉穩內斂，原本期待等哥哥結婚，要精心幫老哥辦個熱鬧且充滿回憶的婚禮，「沒想到哥哥的婚禮還沒來，我就得先幫哥哥辦喪禮，我真的很難接受！」

游博瑜的胞弟還說：「為什麼火勢如此驚人、整棟廠房幾乎全面燃燒狀態下，還要派遣消防員入內搜救？」他很疑惑「這真的是消防員救災SOP最正確的決定嗎？」

殉職的山峰分隊消防員林伯庭（廿二歲）胞妹也難過表示，當時火很大，她實在不懂為什麼要派遣進入，盼政府公權力介入調查，並儘快公布肇禍原因。

桃市消防局指出，當時的火勢尚未全面燃燒，為了搶救裡面的員工，一樓還沒有明顯火勢，為防範火勢，派小隊長帶隊分組進入一樓佈水線，符合救災SOP作業規定。