婦聯會拒交57箱資料 黨產會大動作清查

2018-05-01

〔記者陳鈺馥、蕭玗欣／台北報導〕婦聯會藏放五十七箱資料拒交，行政院黨產會昨大動作出動十一人及貨車至婦聯會清查，歷經十二小時造冊及影印，共帶回廿箱勞軍捐資料，後續將針對婦聯會不當黨產進行調查。

帶回20箱勞軍捐資料

黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會最重要的一百七十箱資料及帳冊，已被辜嚴母女派人搬走銷毀，所謂五十七箱資料是去年沒被帶走的。初步調查為一九八五至一九八七年的勞軍捐憑證、勞軍捐清單，還有幾箱空白收據。

據了解，五十七箱資料原為封箱狀態，三月五日黨產會人士首度地毯式搜查美齡樓時，當時只看過箱子外觀，未一一打開查驗內容，也未清點數量。

為避免整批資料被黨產會帶走，婦聯會高層近日急忙派員工影印留底，部分員工不願再惹麻煩跑法院，紛紛拒絕碰觸五十七箱檔案，婦聯會律師事前也開箱查看，找尋是否有不利婦聯會的證據。

據悉，由於五十七箱資料實在太多，婦聯會還來不及一一看完，黨產會成員昨日上午九點許便已殺到，並逐一清查勞軍捐資料。因婦聯會主委雷倩人在新加坡，副秘書長汲宇荷參加花蓮震災感恩大會，婦聯會由秘書室主任王萍出面應對，黨產會直至晚間九點才收兵。

施錦芳指出，本次行動共印了廿箱勞軍捐清單、勞軍捐款資料、進出口同業商業公會勞軍捐結匯檔案，涵蓋台灣省、台北市及其他縣市憑證，這些資料確實是黨產會過去沒查到、也不知道的文件，其他沒印的卅幾箱資料幾乎是比較不重要的勞軍捐收據。

施錦芳提及，資料後續調查將與現有勞軍捐資料進行比對，有助於解開勞軍捐的歷史真相，婦聯會當年憑藉黨國特權徵收龐大勞軍捐，取自國家及人民的不當黨產都應歸還國庫。

婦聯會主委雷倩則表示，經與黨產會溝通後，同意該會到婦聯會查閱。若查閱後有仍需調閱部分，希望能完整造冊複印留檔後再行處理。主要因為過去黨產會取走之資料，絕大部分未歸還，影響婦聯會的司法防禦。其次，黨產會多次在媒體發表與婦聯會相關調查內容，故希能審慎處理，避免產生爭議。