跑同鄉會 侯：重情重義重友誼

2018-05-01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜昨天出席市議會國民黨團幹部交接，他表示，民進黨要用決戰新北市來轉移中央執政不好的焦點，國民黨更要團結。侯也當面向市長朱立倫說，「我絕不會給你漏氣的」；朱立倫則以「十二月廿五日要就任的侯市長」稱呼侯友宜，議長蔣根煌等黨籍議員也高呼「凍蒜」，氣氛熱烈。

侯友宜致詞時豪氣十足，他表示，對手用決戰新北市來轉移中央執政不好的焦點，國民黨更要團結，「不管對方集全黨、全國之力要殲滅，我一定和大家生死與共、勇往前行！」

蔣根煌祝福侯友宜與所有黨籍議員都高票當選，「讓侯友宜無縫接軌」；先前在黨內初選支持周錫瑋的黨團新任書記長林金結，昨天也力挺侯友宜，多次帶領黨團成員高呼「凍蒜」，展現團結的氣氛。

媒體詢問，是否刻意安排較多的同鄉會行程？侯說，他從十九歲就從南部北上打拚，鄉親長輩有聚會就會要他到場，「重情重義重友誼，這種感情是切不開的。」

對於桃園市五名消防員不幸殉職，侯友宜表示，警察、消防是高風險的工作，政府不管是配備還是後續的照顧，都必須再多作考量，要給警、消更多支持力量，讓他們沒有後顧之憂。

指政府算計警消退休金

侯也在臉書發文，「當政府算計警消人員的退休金時，希望想想桃園這些消防弟兄在火場中的處境」，警消的平均壽命遠低於國人，因為警察、消防員把歲月都貢獻給國家社會，生命無價，但他們用自己的生命去捍衛別人的生命，又值幾何？