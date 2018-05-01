50里長挺姚 籲黨自提北市長人選

2018-05-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會明天要開始討論台北市長選舉佈局事宜，爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智，昨邀約五十名北市黨籍里長於立院召開記者會，里長們高喊「姚文智凍蒜」，呼籲民進黨傾聽基層聲音，自提台北市長人選。姚文智表示，民進黨應重啟初選程序，以初選產生候選人，「只有民主程序可以勸退我」。

姚：只有民主程序可以勸退我

台北市長柯文哲上週對「管案」說出「不知道哪個白癡決定了這個決策」，姚文智昨表示，「若有人認為這樣的決策是白癡，不知道未來民進黨要怎麼和這個人合作？」

台北市里長聯誼會總會長、台北士林區富光里里長許振通表示，希望民進黨提出自己的市長人選，市長如果讓姚文智做，可以讓台北市更好。

姚文智表示，他希望未來台北市堅持台灣價值，努力發展國家首都台北，他已經跑遍大半個台北，很多里長對他多少有認識，多少有議題和服務共同合作，對他們站出來很感謝，未來他會繼續深入基層。

針對黨仍傾向禮讓柯的說法，姚文智說，選對會明天才要開始討論，不知道傾向禮讓消息如何而來，如果已經傾向禮讓，「那就不要討論」。

姚文智指出，民進黨應該重啟初選程序，以初選方式產生候選人，希望選對會討論時了解他堅定的主張，只有民主程序可以勸退他，黨內如果覺得有人比他好，趕快推派出來初選，他一定會支持初選勝利的候選人，如果不是這樣，就是違反黨的台灣價值和民主程序。

同樣爭取民進黨台北市長提名的前副總統呂秀蓮昨也說，民進黨四年前禮讓柯文哲是養虎為患，柯迄今說的每一件事，「哪一件與民進黨站在一起？」她不相信身兼民進黨主席的蔡英文總統這次會再禮讓柯文哲。

民進黨立委鄭運鵬表示，台灣價值本身就是一個完全正面的信念，不論政黨顏色，都可以用自己的方式實踐自己的台灣價值，但這幾年來，民進黨的公共政策常常被柯文哲只用媒體片面資訊、膝蓋反應，以極端負面的方式隨波逐流扭曲政策本意，這也是民進黨從上到下對柯無法理解的地方。