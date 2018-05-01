綠基層反彈 柯：深呼吸、放輕鬆

2018-05-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會明天將討論台北市長提名政策的程序與時程，對於傳聞民進黨內有聲音，傾向用開放選項來討論台北市長選戰事宜，台北市長柯文哲昨受訪表示，每天把自己該做的事做好就好，外面的事也不是自己能控制的，他沒有辦法影響對方。

至於要如何消除民進黨基層對他的反彈？柯僅說，深呼吸、放輕鬆，每天該做的事做好就好。

至於民進黨準備向他確認台灣價值，柯文哲認為，台灣價值還是要正面表列，用健康、正面態度來講，台灣價值不管是民主、自由、多元、開放，或是清廉、勤政、愛鄉土，都要用正面態度來講。

傳聞雖然民進黨高層屬意繼續禮讓柯，但黨內有許多人傾向開放選項來討論，柯文哲則說，每天把自己的事做好就好，他沒辦法影響對方。

媒體詢問，民進黨若與柯結盟，深綠選票可能會跑掉，柯會不會幫忙拉回深綠選票？柯表示，人活在世界上，不可能一百件都合作，朋友要多、敵人要少，爭取最多的朋友，只能做到這樣。

媒體也問柯文哲，有民進黨北市議員私下透露，已被下封口令，不能再對民進黨要禮讓柯的事發言；柯文哲表示，這種事都沒辦法證實，台灣還是民主自由的國家，百花齊放，這國家哪有甚麼封口令，很困難。媒體追問是否覺得做柯黑壓力很大？柯表示，人活在世界上，哪一天沒有壓力？柯黑有壓力，柯粉也有壓力。